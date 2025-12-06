Combinación argentina: asistencia de Messi y gol de De Paul para Inter Miami en la final de la MLS 2025

Este sábado por la tarde se vivió una jornada apasionante: Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer 2025 al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final. Allí, como no podía ser de otra manera en dicho escenario estelar, hubo combinación argentina entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul para cambiar el curso del encuentro de manera decisiva cerca del final.

Ni bien comenzó el compromiso en el Chase Stadium, las Garzas se pusieron en ventaja gracias a un gol en contra de Edier Ocampo muy temprano que rompió el cero en el marcador antes de lo esperado. Sin embargo, después de constantes llegadas de los canadienses, en el complemento se encontraron con el empate. Así, Ali Ahmed marcó el empate transitorio hasta que…

Lo cierto es que si de una final se trata, los argentinos rompen el molde. Transcurría el minuto 70 cuando Lionel decide luchar una dividida y empezar un ataque veloz pero contundente. Una vez con campo para trasladar, Messi habilitó a De Paul que definió de manera perfecta para vencer al arquero rival y convertir el 2-1 para que Inter Miami vuelva a ponerse en ventaja de cara al último tramo.

En un encuentro en el que ninguno de los protagonistas lució su mejor versión sobre el campo de juego, se encargaron de ser decisivos en el momento justo para cambiar el trámite a su favor. Por eso, con una simple colaboración en la que intercambiaron los roles habituales que tanto acostumbraron, los campeones del mundo combinaron para hacer delirar al público en el estadio.

En lo que fue un nuevo título en la carrera de Messi para seguir estirando su récord como máximo ganador de trofeos de todos los tiempos, al mismo tiempo significó la primera conquista de De Paul a nivel clubes. Si bien es una obviedad que ya tiene su palmarés con la Selección Argentina, en lo que respecta a los elencos todavía no tenía un premio colectivo en su vitrina.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras la combinación para el gol de Inter Miami. (Getty Images)

