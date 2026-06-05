Julian Nagelsmann encendió las alarmas de todo el pueblo alemán por la posible baja de uno de sus mejores futbolistas.

Se acerca el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Alemania buscará cortar la racha de 12 años sin títulos y volver a consagrarse tras lo que fue la gesta en Brasil 2014 frente a Argentina. Pero cuando restan 6 días para el primer juego, los teutones encendieron las alarmas por una posible lesión de Lennart Karl.

El mediocampista ofensivo que milita en las filas de Bayern Múnich, a sus 18 años, es una de las grandes esperanzas germanas para poder conquistar el ansiado trofeo y así llegar al pentacampeonato. Pero tras la práctica, el entrenador Julian Nagelsmann no brindó un panorama alentador.

Lennart Karl, joya de Alemania. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

“No pinta bien. Fue al hospital y se hará pruebas. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si tenemos que llamar a un reemplazo”, sostuvo el estratega, que espera que no sea de gravedad.

A lo largo de la temporada, tras irrumpir con muchísima fuerza en Bayern Múnich, el rendimiento estadístico de Karl fue superlativo: marcó 9 goles y aportó 8 asistencias en un marco de 40 partidos y se convirtió en la gran aparición de los bávaros en la Bundesliga.

La ilusión de los teutones con el joven nacido en Gelnhausen es total. Al punto de que el propio Nagelsmann sostuvo que el zurdo debe “procesar todo esto, que es uno de los mayores desafíos a su edad”. Incluso, reveló que “lo está haciendo bien, creando ocasiones y abriendo espacios para los demás”. Pero ahora el temor invade a toda una nación que reza por su gran joya, a quien ya comparan con Lionel Messi.

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Lennart Karl durante el entrenamiento en el que se lesionó. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora juega Alemania en el Mundial 2026?

La selección de Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

14 de junio – Alemania vs. Curazao – 17:00 – Houston.

20 de junio – Alemania vs. Costa de Marfil – 17:00 – Toronto.

25 de junio – Ecuador vs. Alemania – 17:00 – Nueva York/Nueva Jersey.

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