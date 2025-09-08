Es tendencia:
Túnez se suma a Argentina y ya son 18 las selecciones clasificadas al Mundial 2026: la lista completa

El seleccionado africano le ganó 1 a 0 a Guinea Ecuatorial y sacó el boleto a la cita mundialista.

Por Marco D'arcangelo

La Selección de Túnez clasificó al Mundial 2026.
© Prensa TúnezLa Selección de Túnez clasificó al Mundial 2026.

Con la victoria 1 a 0 en condición de visitante ante Guinea Ecuatorial con el gol agónico de Mohamed Ali Ben Romdhane, la Selección de Túnez logró la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y es el 18° seleccionado que abrochó el boleto.

Debido a 7 victorias y un empate en ocho presentaciones, el seleccionado tunezino dominó de punta a punta el Grupo H de las Eliminatorias de la CAF y de esta manera clasificó por tercera vez consecutiva a la cita mundialista. En esta oportunidad, fue a dos fechas de la finalización de las mismas.

Esta será la séptima participación de Túnez en un Mundial, y buscará romper su mala racha, debido a que en las seis presentaciones anteriores no pudo pasar la fase de grupos. En 2022, hizo historia debido a que en la última fecha del Grupo D le ganó 1 a 0 a Francia con gol de Wahbi Khazri.

De esta manera, África ya tiene a dos de sus representantes para la Copa del Mundo. En esta misma fecha FIFA, Marruecos, seleccionado que terminó en la cuarta posición en Qatar 2022, también sacó su boleto a la cita mundialista, en su tercera clasificación consecutiva. 

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
