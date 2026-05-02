A 40 días del Mundial 2026, informan que Nicolás Otamendi no jugará más hasta Argentina vs. Austria

A falta de 40 días para el Mundial 2026, Nicolás Otamendi fue protagonista de una acción que lo dejaría afuera hasta que le toque jugar para la Selección Argentina. El campeón del mundo fue expulsado por roja directa en el empate de Benfica y todo parece indicar que el de este sábado fue su último compromiso a nivel de clubes en la temporada.

El marcador central vio la roja luego de un terrible planchazo sobre Mathias De Amorim, futbolista de Famalicão. Pese a que el árbitro le había mostrado la amarilla, una veloz revisión de VAR alcanzó para modificar la decisión y mandarlo directamente al vestuario a los 10′ del segundo tiempo.

Teniendo en cuenta que en la Primeira Liga una expulsión directa equivale a dos fechas de suspensión, en Portugal se animan a confirmar que el argentino no volverá a sumar minutos en esta temporada. Al campeonato solo le quedan dos encuentros (Braga de local y Estoril de visitante) y el zaguero se ausentaría en ambos.

El Mundial, el próximo desafío de Otamendi

Con este panorama, de acuerdo a lo que decidan las autoridades portuguesas, Nicolás Otamendi volvería a pisar un campo de juego en un partido oficial en la Copa del Mundo. En principio, sería en Argentina vs. Austria, encuentro correspondiente a la segunda fecha del Mundial 2026.

Cabe recordar que el hombre surgido en Vélez está suspendido luego de haber sido expulsado ante Ecuador en el último cotejo de Eliminatorias. Si el Comité Internacional no aplica una amnistía (es una posibilidad), el central se ausentará en el debut ante Argelia.

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¿Fue último partido de Otamendi en Benfica?

Nicolás Otamendi no solo pudo haber jugado su último partido en Benfica, sino que pudo haber sido su despedida de Benfica y Europa. Si el zaguero recibe dos fechas de suspensión, habrá finalizado la temporada y su próximo compromiso a nivel de clubes podría ser con la camiseta de River.

Días atrás, Bolavip informó adelantó que el ex jugador de Porto, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City le abrió las puertas al Millonario por primera vez de forma concreta y contundente. Si bien la intención de Benfica es que renueve su vínculo, el zaguero analizará su futuro después de la Copa del Mundo.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia – 16 de junio a las 22:00

Argentina vs. Austria – 22 de junio a las 14:00

Jordania vs. Argentina – 27 de junio a las 23:00

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En síntesis