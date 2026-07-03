A quién le ganó Cabo Verde para clasificar al Mundial 2026

El conjunto que será rival de Argentina en 16avos del Mundial 2026 llegó al certamen luego de unas Eliminatorias CAF históricas.

Se viene el primer mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Cabo Verde, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar segundo en una zona con España y Uruguay.

Los tres empates cosechados en sus primeros tres encuentros en la historia de los Mundiales dejaron al combinado africano como escolta de España, que a su vez simbolizó la eliminación charrúa en primera ronda.

Cabe destacar que los caboverdianos llegaron a esta Copa del Mundo como una verdadera sorpresa para el mundo entero, menos para el continente africano. Es que, de la mano de su DT -Bubista-, la Selección de Cabo Verde llegó a este certamen más que preparado, siendo uno de los mejores equipos africanos en las Eliminatorias.

Cabo Verde en el empate ante Uruguay

Cómo llegó Cabo Verde al Mundial 2026

El combinado caboverdiano cayó sorteado en el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF rumbo al Mundial 2026, donde compartió zona con Eswatini, Angola, Camerún, Libia e Islas Mauricio. Allí, el conjunto de Bubista consiguió clasificar en el primer lugar, luego de ganar siete encuentros, empatar dos y caer solamente uno.

Dato no menor: mandaron a repechaje a un seleccionado histórico como Camerún, mientras que Cabo Verde se metió de manera directa a la Copa del Mundo. A continuación, todos sus resultados en las Eliminatorias por fechas.

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Fecha 1: Cabo Verde 0-0 Angola

Fecha 2: Eswatini 0-2 Cabo Verde

Fecha 3: Camerún 4-1 Cabo Verde

Fecha 4: Cabo Verde 1-0 Libia

Fecha 5: Cabo Verde 1-0 Mauricio

Fecha 6: Angola 1-2 Cabo Verde

Fecha 7: Mauricio 0-2 Cabo Verde

Fecha 8: Cabo Verde 1-0 Camerún

Fecha 9: Libia 3-3 Cabo Verde

Fecha 10: Cabo Verde 3-0 Eswatini

En la Copa del Mundo no ganó partidos, pero tampoco perdió, ya que empató 0 a 0 ante España, 2 a 2 ante Uruguay y 0 a 0 nuevamente frente a Arabia Saudita.

El cuadro del Mundial 2026