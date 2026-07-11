A quién le ganó Suiza para clasificar al Mundial 2026

El combinado helvético llegó a esta Copa del Mundo como uno de los mejores europeos en Eliminatorias.

Se viene el tercer mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Suiza, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar primero en la Zona B superando a Canadá, Qatar y Bosnia.

Los dos triunfos y el empate cosechados en sus primeros tres encuentros en este Mundial dejaron al combinado helvético como escolta de los belgas. Además, en 16avos de final se cargaron a Argelia con un contundente 2 a 0 y en 8avos a Colombia por penales.

Cabe destacar que los suizos llegaron a esta Copa del Mundo tras participar en las últimas cinco ediciones consecutivas. Es que, de la mano de su DT -Murat Yakin-, la Selección de Suiza llegó a este certamen más que preparado, siendo uno de los mejores equipos europeos en las Eliminatorias.

Suiza juega ante Argentina los cuartos de final

Cómo llegó Suiza al Mundial 2026

El combinado helvético cayó sorteado en el Grupo B de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, donde compartió zona con Suecia, Eslovenia y Kosovo. Allí, el conjunto de Murat Yakin consiguió clasificar en el primer lugar, luego de ganar cuatro encuentros, empatar dos y sin ver la derrota.

Fecha 1: Suiza 4-0 Kosovo

Fecha 2: Suiza 3-0 Eslovenia

Fecha 3: Suecia 0-2 Suiza

Fecha 4: Eslovenia 0-0 Suiza

Fecha 5: Suiza 4-1 Suecia

Fecha 6: Kosovo 1-1 Suiza

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Antes del Mundial, Suiza afrontó cuatro amistosos: ante Alemania (3-4), Noruega (0-0), Jordania (4-1) y Australia (1-1). En lo que va del certamen, empató 1 a 1 en debut frente a Qatar, venció 4 a 1 a Bosnia y 2 a 1 a Canadá. Ya en instancias de mata-mata, los helvéticos se cargaron a Argelia por 2 a 0 y a Colombia por penales, luego de un 0 a 0 en los 120 minutos.

Los convocados de Suiza para el Mundial 2026

ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient). DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).

Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05). VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco). DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).

Las tablas del Mundial 2026