Al detalle: el plan de Infantino, Chiqui Tapia y Conmebol para se jueguen múltiples partidos del Mundial 2030 en Argentina

Cuando la FIFA confirmó que España, Portugal y Marruecos serían los países encargados de organizar el Mundial 2030, rápidamente Conmebol encontró la forma de participar, con Argentina, Uruguay y Paraguay señalando el interés por albergar un partido de la Copa del Mundo en sus territorios, en modo de conmemoración de los 100 años del torneo más importante del mundo fútbol.

Eso fue allá por el mes de mayo, y parecía ser la solución salomónica, pero una nueva reunión entre los altos mandos de FIFA, liderados por Gianni Infantino, y una comisión que viajó a Estados Unidos con dirigentes de Conmebol: Alejandro Domínguez (Presidente Conmebol), Chiqui Tapia (Presidente AFA), Robert Harrison (Presidente APF), Ignacio Alonso (Presidente AUF) y los mandatarios de Uruguay y Paraguay, Santiago Peña y Yamandu Orsi, cambió las cosas.

En las últimas horas se llevó a cabo una importante reunión entre representantes de FIFA y Conmebol.

Argentina podría ser sede de un grupo entero en el Mundial 2030

De acuerdo a lo reportado por The Athletic, la sección deportiva del New York Times, ambas partes se reunieron en la Trump Tower, el edificio del actual Presidente de los Estados Unidos -que a su vez estaba reunido con Javier Milei, Presidente de Argentina, por otros motivos-, y allí fue Alejandro Domínguez quien propuso la idea de que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay sean sede de un grupo entero del Mundial 2030, en lugar de un sólo partido.

“No puede pasar como un evento más, no puede ser una Copa del Mundo normal. Vemos esto como una oportunidad de una en 100 años“, expresó el Presidente de Conmebol. Esto claro, siempre teniendo en cuenta que en el Mundial 2030 participen 64 equipos, algo que Ignacio Alonso había propuesto en una reunión que Conmebol y FIFA tuvieron en el pasado mes de marzo.

“Dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo“, confirmó Alejandro Domínguez una vez terminada la reunión con los mandatarios de FIFA, palabras que fueron secundadas por el propio Gianni Infantino: “Hoy realmente empezamos a trabajar juntos como equipo para hacer historia. Trabajando juntos para ver cómo podemos hacer algo que el mundo no olvidará, porque la gente se lo merece“, expresó el máximo mandatario del fútbol en la actualidad.

La postura de FIFA ante esta posibilidad

La realidad es que aún no se informa cuál ha sido el camino elegido por FIFA con vistas al próximo mundial, que marcará los 100 años de existencia de la Copa del Mundo. Sus voceros simplemente han mantenido la postura de meses atrás, cuando señalaron que tenían la responsabilidad de analizar cualquier propuesta hecha ante el consejo de la FIFA.

Lo cierto es que las palabras expresadas tanto por el Presidente de FIFA como el de Conmebol dan a entender que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un protagonismo mayor al que originalmente se esperaba.