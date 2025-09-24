Mundial 2030: además del Monumental, en qué estadios se podrían jugar los partidos del grupo de Argentina

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante el martes 23 de septiembre hizo un adelanto, pero rápidamente se filtraron mayores detalles. Expresó en una publicación que hicieron las redes sociales de la entidad que preside que, próximamente, se vienen anuncios fuertes con respecto a la Copa del Mundo del 2030.

”No puede pasar como un evento más, no puede ser un Mundial igual. Esta es una oportunidad única en 100 años. Entonces vemos que esta es una oportunidad para que se juegue una Fase de Grupos en la República Oriental del Uruguay, una en Argentina y otra en Paraguay”, dijo el mandamás del ente sudamericano en una reunión que mantuvo con otros mandatarios en las oficinas de la FIFA en Nueva York.

Esta exposición de Alejandro Domínguez va de la mano con el análisis que Gianni Infantino y compañía están realizando sobre aumentar los participantes de la Copa del Mundo de 48 -como será en Estados Unidos, México y Canadá 2026- a 64 para el certamen que se desarrollará en 2030, que también contará con las sedes de España, Portugal y Marruecos.

En ese sentido, Conmebol busca que todos los partidos de las zonas (6 en cada una) de Argentina, Uruguay y Paraguay se jueguen en sus territorios. En otras palabras, el plan es que se disputen los cruces entre los otros miembros de la zona en un mismo país, en pos de facilitar la logística de los rivales de Argentina, Uruguay y Paraguay, para que los equipos visitantes puedan sentar bases cerca de dos semanas en un mismo lugar y después, dependiendo de los resultados, pensar en cruzar el Océano Atlántico para disputar la fase de eliminación en la Península Ibérica o en el país africano.

Los otros estadios de Argentina, Uruguay y Paraguay que podrían ser incluidos para el Mundial 2030

Con lo cual, dentro de lo que plantea Conmebol también existe la posibilidad de añadir un estadio en cada uno de sus representantes para licuar la exigencia sobre los terrenos de juego. En Uruguay, la opción al Estadio Centenario es el Campeón del Siglo de Peñarol (además, los dos están en Montevideo).

En Paraguay, Olimpia construirá el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, el primer inmueble ofrecido a la organización para los partidos del 2030, y tiene otras dos alternativas que son el Defensores del Chaco y la Nueva Olla de Cerro Porteño. En cualquiera de los casos, los planteles se centralizarán en Asunción.

Publicidad

Publicidad

En tanto que en Argentina, aparte del Estadio Monumental de River que nunca estuvo en duda de que sería el escenario para los compromisos de la Selección, el José Amalfitani de Vélez, el Alberto José Armando de Boca, el Presidente Perón de Racing y el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, asoman para ser añadidos a la planificación a merced de alguno o algunos de los enfrentamientos entre los rivales de la Albiceleste.

ver también FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones: España líder y Francia segundo