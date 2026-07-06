Alineaciones de España y Portugal por los 8vos de Final del Mundial 2026

España y Portugal se verán las caras en Dallas para definir uno de los cupos para los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Luego de lo que fueron las victorias de Noruega sobre Brasil y de Inglaterra ante México, este lunes 6 de julio continúa la acción en la Copa del Mundo 2026. En este caso, con un cruce de los más esperados: España vs. Portugal, ambos considerados, en la previa del certamen, como candidatos para llegar a la Final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este partido que tendrá lugar en el AT&T de la ciudad de Dallas, de alguna forma será la reedición de la final de la UEFA Nations League 2025, en la que los lusos se impusieron por penales, siendo así el segundo título a nivel selecciones para Cristiano Ronaldo (ya habí logrado la Euro del 2016).

Alineación de España para enfrentar a Portugal por el Mundial 2026

Arquero: Unai Simón

Defensores: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo.

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Lamine Yamal, la principal carta de ataque de España en el Mundial 2026. Getty Images.

Alineación de Portugal para medirse a España por el Mundial 2026

Arquero: Diogo Costa;

Defensores: João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes.

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Delanteros: Pedro Neto, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.

¿Quién enfrentará a España o Portugal en los Cuartos de Final del Mundial 2026?

El que salga ganador del choque entre España y Portugal en Dallas, se tendrá que ver las caras con Estados Unidos o Bélgica, quienes se enfrentarán en Seattle también este luens 6 de julio. Vale mencionar que por el mismo lado, Marruecos y Francia se estarán enfrentando este jueves 9 de julio para definir uno de los semifinalistas.

En síntesis