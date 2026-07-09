Alineaciones de Francia y Marruecos para los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia y Marruecos definen el primer cupo para la Semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Este jueves 9 de julio comienzan los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será con el duelo que protagonizarán Francia y Marruecos en el Estadio Foxborough de la ciudad de Boston, del cual estarán atentos España y Bélgica, para ir viendo quién podría ser su próximo contrincante.

Al respecto, ni Didier Deschamps, estratega del combinado galo, ni Mohamed Ouahbi, entrenador del seleccionado africano, no adelantaron en conferencia de prensa los once que pararán en el campo de juego a partir de las 17 horas de Argentina. No obstante, a pocos minutos del pitazo inicial, ya hay indicios suficientes para describir las formaciones.

Los once de Francia para enfrentar a Marruecos por el Mundial 2026

Arquero: Mike Maignan.

Defensores: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne.

Mediocampistas: Manu Koné y Adrien Rabiot.

Delanteros: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Francia llega como la candidata para quedarse con el pase a la Semifinal. Getty Images.

Alineación de Marruecos vs. Francia en el Mundial 2026

Arquero: Yassine Bounou.

Defensores: Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal y Noussair Mazraoui.

Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Neil El Aynaoui.

Delanteros: Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera: Francia y Marruecos abrirán esta fase este jueves 9 de julio, en Boston; al día siguiente, el viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en Los Ángeles. Finalmente, el sábado 11 de julio se definirá todo con una doble jornada: Noruega se medirá ante Inglaterra en Miami, cerrando con el encuentro entre Argentina y Suiza en Kansas City.

Vale mencionar que las Semifinales se llevarán a cabo los días miércoles 15 en Dallas y jueves 16 de julio en Atlanta, mientras que la Final está pautada para el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

En síntesis

Francia y Marruecos juegan este jueves por los Cuartos de Final del Mundial 2026.

juegan este jueves por los Cuartos de Final del Mundial 2026. Estadio Foxborough de Boston será la sede del encuentro a partir de las 17 horas.

de Boston será la sede del encuentro a partir de las 17 horas. Kylian Mbappé forma parte de los once titulares de Francia para enfrentar a Marruecos.