¿Argentina o España clasifican al Mundial 2030 si ganan esta Copa del Mundo?

Qué sucederá con quien levante el trofeo este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.

La Selección Argentina y España se enfrentan por la final del Mundial 2026 con un mismo objetivo: ganar para volver a levantar el trofeo más importante de todos. El encuentro encontrará a los dos mejores equipos del certamen soñando con sumar una nueva estrella.

El simple hecho de levantar la Copa del Mundo funciona como premio mayor. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunas competiciones te clasifican a la próxima edición, muchos se preguntan si el título de hoy te da el boleto directo a la próxima cita mundialista.

¿El campeón del Mundial 2026 clasifica al Mundial 2030?

La respuesta principal a este interrogante es no. Quien se consagre campeón esta tarde no clasificará al Mundial 2030. El condiciones normales, los defensores del título siempre dicen presente en la siguiente edición por hacerlo bien en sus respectivas eliminatorias.

De todas formas, esta final cuenta con una particularidad: tanto Argentina como España ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo. Esto se debe a que la próxima edición del certamen tendrá lugar en los dos países, así como también se repartirá partidos con Uruguay, Paraguay, Portugal y Marruecos.

El historial entre Argentina y España

A lo largo del tiempo, los dos combinados se vieron las caras en reiteradas oportunidades. Solo una vez se dio en el Mundial, en su edición 1966, con triunfo Albiceleste por 2 a 1. El resto fueron amistosos y el último de ellos fue en 2018, meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso

6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso

4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

| 17/11/1999 | Amistoso España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso

2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial

2-1 España | 13/07/1966 | Mundial España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso

2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso

2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso

1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso