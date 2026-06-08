Revolución, trampa, sorpresas y partidos inolvidables: el paso de Argelia por los mundiales, tras 12 años de ausencia

El primer rival de Argentina tuvo su última participación mundialista en 2014. Su histórica victoria ante Alemania Federal y el paso por sus cuatro copas del mundo.

Jugó apenas cuatro mundiales en su historia, pero siempre dejó una huella. Los Zorros del Desierto tendrán en este 2026 su quinta participación, tras 12 años sin clasificarse a la Copa del Mundo, y aunque en aquella última vez, en Brasil 2014, fue la primera que lograron alcanzar los octavos de final, Argelia siempre se las ingenió para ser un equipo incómodo y complicar por demás a potencias con expectativas altas: Alemania, Brasil, Inglaterra, por citar algunos casos.

España 1982 fue su debut, en 1986 repitieron con un plantel que mantenía a su generación dorada. Debieron esperar 24 años para regresar a la máxima competencia y fue en tierra africana: Sudáfrica 2010. La despedida fue en Brasil 2014 y ahora su regreso una docena de años después. Argelia nunca pasó desapercibida en los mundiales y Argentina deberá tomar nota de ello para el debut en el Grupo J, el martes 16 de junio a las 22, en Kansas City.

Un Mundial 20 años después

Argelia llegó a un Mundial por primera vez apenas 20 años después de haber logrado su soberanía tras 132 años de ocupación francesa. Aunque el movimiento anticolonialista había comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, recién a fines de 1954 comenzó la guerra de la independencia y el fútbol tuvo un lugar protagónico en la difusión del mensaje liberador, luego de la creación del Frente de Liberación Nacional y ya en 1958 cuando se creó el equipo nacional que tuvo como objetivo visualizar los conflictos bélicos y la necesidad de proclamarse nación soberana.

Mientras la guerra estaba en su momento crítico, el planeta fútbol esperaba con ansias el comienzo del Mundial de Suecia en 1958. El mundo quedó perplejo cuando Mustapha Zitouni y Rachid Mekhloufi (nacidos en la Argelia francesa) y otros tantos jugadores en las mismas condiciones se fugaron de Francia hacia Túnez (que se había liberado de Francia en 1956) y crearon la Selección del Frente de Liberación Nacional. Recorrieron varios países jugando amistosos (aunque Francia presionó a la FIFA para que sancionara a las selecciones que los enfrentaran) y mostrarles a todos que Argelia debía ser reconocida como nación.

En 1962 se declaró finalmente la independencia de Argelia y su primer presidente fue Ahmed Ben Bella, quien llegó a ser jugador profesional en el Olympique de Marsella, luego de haber prestado servicio militar en aquel país. Sin embargo, rechazó su carrera futbolística cuando regresó a Argelia para luchar por la independencia. Aquel año, el equipo de la FLN se disolvió para darle lugar a la Federación Argelina de Fútbol y a su selección, ahora sí, oficial. Su primer partido fue ante Bulgaria y pronto nació el apodo Les Fennecs (los Zorros del Desierto, animal nacional de Argelia) honrando aquel espíritu de lucha.

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En 1963, los argelinos ya eran parte de la FIFA aunque no llegaron a jugar las Eliminatorias para Inglaterra 66. Sí intentó clasificar a su primer mundial en México 70, luego en Alemania 74 y Argentina 78. Fueron eliminados por Túnez dos veces y luego por la selección de Ghana. En las Eliminatorias del 81 se rompió el maleficio y se clasificaron para España 82.

Debut y un pacto en contra

Su debut absoluto en mundiales fue nada menos que ante Alemania Federal, vigente campeona de Europa. Y fue nada menos que con victoria 2 a 1 con el histórico Rachid Mekhloufi como entrenador y sus estrellas Rabah Madjer y Lakhdar Belloumi. Fue, además, el primer triunfo en un Mundial de una selección africana contra un rival europeo.

“Este partido fue como una segunda independencia después de la de 1962. Cuando saltamos al campo, nuestro deber era deslumbrar al público, al pueblo argelino. Mi gol de la victoria contra la República Federal de Alemania se lo dediqué a la nación argelina”, dijo Lakhdar Belloumi tras la victoria 2-1. Fue un verdadero batacazo que se vio eclipsado por la trampa y la deshonra días después.

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Debut con triunfo en mundiales. Foto FIFA.

La venganza llegaría cuando debía definirse el Grupo B: Austria le había ganado 2-0 a Argelia, que a su vez había vencido 3-2 a Chile y lo ponía a tiro de clasificar. En aquellos tiempos los partidos definitorios no se jugaban al mismo horario, por lo que Austria y Alemania se enfrentaron con el resultado ya definido y sabiendo lo que ambas necesitaban para pasar de fase. Y, casualmente, aquel resultado fue el definitivo: los germanos vencieron a sus pares europeos por la mínima, lo que clasificó por diferencia de gol por sobre Argelia. El gol fue a los 10 minutos y el resto del partido pareció sobrar.

Aquel papelón se denominó la Desgracia/Pacto de Gijón (ciudad donde se disputó el partido) y forma parte de uno de los capítulos más vergonzantes de los mundiales. “Sólo me puedo disculpar ante los argelinos, porque habían merecido clasificarse para la segunda fase. Fue una fea jornada para el fútbol”, dijo Hans-Peter Briegel casi 25 años después de aquella injusta eliminación.

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“Me llevó unos 30 minutos darme cuenta de lo que pasaba. Después del gol, todo fue como un entrenamiento, a paso lento. Cada vez que un equipo ganaba un córner, nadie salía a buscarlo y los arqueros se quedaban con los centros. Por suerte, la FIFA me apoyó. Yo no estaba ahí para obligar a dos equipos a jugar con más intensidad…“, confesó Bob Valentine, árbitro del partido.

La FIFA investigó en aquel momento pero decidió cerrar el caso sin sanciones: eso sí, desde aquel entonces los partidos definitorios se juegan en en simultáneo.

Cuatro años después, Argelia volvió a disputar un Mundial, esta vez en México 86. Aunque sin el mismo brillo, otra vez logró asustar a una potencia: apenas perdió 1-0 con el Brasil de Careca (autor del gol), Alemao, Sócrates y Branco. Recién a los 67 minutos del segundo tiempo, después de un mal cierre de la defensa argelina, el equipo de Telé Santana logró el triunfo. En la última fecha cayeron 3-0 ante España y quedaron eliminados.

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Argelia perdió con Brasil apenas 1-0 en el 86. Foto Baú do futebol

Volvieron recién en Sudáfrica 2010, tras años de crisis políticas que afectaron lógicamente a su desempeño deportivo. Es cierto, no hicieron goles en toda la fase de grupos, pero a Inglaterra no le gustó nada empatar 0-0 ante los africanos. llegaron a la última fecha con chances, pero cayeron por la mínima ante Estados Unidos y otra vez no lograron superar la fase de grupos.

Su última aparición se remonta a Brasil 2014 y fue su mejor participación no sólo a nivel deportivo sino también por el partido histórico que jugaron ante Alemania, por los octavos de final: aunque cayeron 2-1 ante el campeón del mundo, tuvieron una especie de revancha por aquel pacto que los dejó afuera en el 82. El mundo se paró de pie para aplaudir lo hecho por los Zorros del Desierto.

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Antes, en la fase de grupos, habían logrado algo inédito también: convertir 4 goles. Fue ante Corea del Sur, en la victoria 4-2. Cayeron con Bélgica e igualaron con Rusia y de esa manera accedieron por primera vez a una instancia definitoria.

Volver al Mundial

No fueron buenos los años después de aquel pico en Brasil. Se sucedieron los entrenadores pero sin resultados alentadores, finalizaron últimos en la clasificación a Rusia 2018 y recién comenzaron a levantar en 2019 cuando asumió Djamel Belmadi. Logró la Copa Africa de Naciones en 2019, por segunda vez en su historia y cosecharon una racha de 35 partidos invictos, del 2018 al 2022. Sin embargo, tras la caída ante Guinea Ecuatorial por la Copa Africa 2022 el castillo de naipes se derrumbó.

No sólo no pudo retener el título: quedó eliminada tras sumar apenas un punto en la fase de grupos. Ya en el repechaje para llegar a Qatar 2022, Camerún les ganó en los minutos finales del alargue y los dejó afuera por gol de visitante. El ciclo de Belmadi llegó a su fin tras quedar afuera de la Copa de Africa del 2024.

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Con Vladimir Petković al mando comenzó el trabajo de recuperación, que lo llevó hasta el Mundial 2026. Cambio generacional, nacionalización de jugadores que estaban en otras ligas, buenos resultados en Eliminatorias (8 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota). En la Copa Africana, cayó en cuartos ante Nigeria.

Este año, venció 7-0 a Guatemala en un amistoso, más tarde igualó con Uruguay 0-0 y venció a Países Bajos 1-0. En el Mundial primero se enfrentarán a Argentina, luego a Jordania y cerrarán el Grupo J ante Austria, en un partido que nuevamente estará cargado de contexto histórico.

Los Zorros del Desierto buscarán seguir alimentando ese mito mundialista. Estará en los pies de los de Scaloni que no sea ante Argentina.