Austria vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: Minuto a minuto

Luego de la goleada de Argentia a Argelia, los europeos y asiáticos se miden en San Francisco para cerrar la primera fecha del grupo J.

Austria y Jordania se enfrentan, este miércoles desde la 1 de la madrugada en el Bay Area Stadium de San Francisco por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata del debut de ambos luego de que Argentina y Argelia abrieran la zona con lo que fue la goleada 3-0 de la Albiceleste. Los europeos aspiran a comenzar con el pie derecho en lo que representa su regreso a la competencia luego de 28 años, mientras que los asiáticos no quieren quedarse atrás en su debut absoluto en el certamen. La transmisión está a cargo de Tyc Sports y DSports.

El 1-0 de Austria

¡¡QUÉ GOLAZO DE AUSTRIA!!



Romano Schmid la clavó en el ángulo y dejó sin respuestas al arquero de Jordania para el 1-0. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/m7vORhSjzT — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Austria vs. Jordania: Minuto a minuto

La formación de Austria para enfrentar a Jordania

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba; Philipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic.

La alineación de Jordania vs. Austria

Yazeed Abu Laila; Mohannad Abu Taha, Mo Abualnadi, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad; Odeh Fakhoury, Noor Al-den Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mousa Tamari; Ali Olwan.