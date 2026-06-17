Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Austria vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: Minuto a minuto

Luego de la goleada de Argentia a Argelia, los europeos y asiáticos se miden en San Francisco para cerrar la primera fecha del grupo J.

Austria vs. Jordania por el Mundial 2026: Minuto a minuto
Austria vs. Jordania por el Mundial 2026: Minuto a minuto

Austria y Jordania se enfrentan, este miércoles desde la 1 de la madrugada en el Bay Area Stadium de San Francisco por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata del debut de ambos luego de que Argentina y Argelia abrieran la zona con lo que fue la goleada 3-0 de la Albiceleste. Los europeos aspiran a comenzar con el pie derecho en lo que representa su regreso a la competencia luego de 28 años, mientras que los asiáticos no quieren quedarse atrás en su debut absoluto en el certamen. La transmisión está a cargo de Tyc Sports y DSports.

El 1-0 de Austria

Austria vs. Jordania: Minuto a minuto

La formación de Austria para enfrentar a Jordania

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba; Philipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic.

La alineación de Jordania vs. Austria

Yazeed Abu Laila; Mohannad Abu Taha, Mo Abualnadi, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad; Odeh Fakhoury, Noor Al-den Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mousa Tamari; Ali Olwan.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones