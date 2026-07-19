El conjunto catalán sacó chapa de su cantera en la antesala del encuentro entre Argentina y España por la final de la Copa del Mundo.

Históricamente, en España no hay una unión en lo que respecta a la selección de su país. Algunas comunidades en particular, las de tendencia independentistas, no se sienten españoles y el caso de Barcelona es particular en ese sentido. A horas de la final del Mundial 2026, en la que se verán las caras la Selección Argentina contra la española, el elenco culé publicó un tuit que despertó polémica.

En el mismo, Barcelona FC se jactó de su cantera, la Masía. Por lo que con IA realizó una imagen con ocho canteranos que representan a la Selección de España: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Dani Olmo, Gavi y Víctor Muñoz. Además, lógicamente aparece la figura de Lionel Andrés Messi.

Un detalle que no pasó inadvertido es que en la imagen aparece la bandera catalana y también la de Barcelona, pero en ningún lugar la de España. Por otro lado, el tuit estuvo acompañado de una frase motivacional: “La Masia, donde empiezan los sueños”. Todo esto con la Copa del Mundo en el centro de la escena.

Messi vs. Lamine Yamal: el orgullo de Barcelona

Además del tuit en el que mostraba orgullo por su cantera, horas más tarde, Barcelona redobló la apuesta y publicó un video con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas. Sin lugar a dudas, dejaron en claro que las dos estrellas de las selecciones finalistas son formados en su escuela futbolística.

En el mismo se los veía a los dos de chicos jugando en la Masía, también en sus primeros pasos en el club y en los momentos más importantes con la camiseta blaugrana. Con narración en catalán y el foco puesto en las dos máximas figuras de Argentina y España, Barça le mostró al mundo que allí se forman los cracks del futuro.

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De la Masia al cim del món. pic.twitter.com/td2keQm0dF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 18, 2026

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

El Barcelona FC publicó un tuit con una polémica imagen antes de la final.

publicó un tuit con una polémica imagen antes de la final. La imagen institucional incluyó banderas catalanas y de Barcelona, pero omitió la de España.

incluyó banderas catalanas y de Barcelona, pero omitió la de España. Las figuras Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizaron un video sobre la Masía.