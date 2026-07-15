Banderas con insultos y rezos a Maradona: así se palpita en Argentina la semifinal contra Inglaterra

Los dirigidos por Scaloni enfrentan al conjunto inglés este miércoles en Atlanta en un partido que va más allá de lo futbolístico.

La Selección Argentina no juega un partido más este miércoles ante Inglaterra. El marco es extraordinario e invita a soñar, una semifinal de un Mundial, pero el trasfondo va más allá del fútbol. Hace 44 hubo una guerra entre ambos países y esa herida no cierra. El recuerdo de Maradona y su actuación sobresaliente en los cuartos de final de México 86 con su gol con la mano y la otra obra de arte inigualable también son un condimento extra.

Desde que Argentina derrotó a Suiza por los cuartos de final, el partido contra Inglaterra se empezó a jugar. Los futbolistas de la Albiceleste cantaron “el que no salta es un inglés”, el estadio en Kansas City hizo lo mismo y a miles de kilómetros, en todo el suelo argentino se escucharon esos mismos cánticos, porque contra los ingleses no es un partido más y todo el mundo lo sabe.

Scaloni intentó bajar la espuma, afirmó que solamente era un partido de fútbol y es lógico que el entrenador baje ese mensaje, debe traer calma ante un público que está deseando enfrentar a Inglaterra, no puede aportar más nerviosismo, pero el clima es denso y en las calles se puede palpar.

Seguro y La Habana

En el barrio de Devoto, más precisamente en la esquina de Segurola y La Habana, donde por años vivió Diego Armando Maradona con su familia, hubo gente que colgó una bandera que dice: “Las Malvinas son Argentinas”, debajo del cartel de la intersección hay varias velas, un claro rezo a Pelusa, que hoy alienta desde el cielo.

La esquina de Segurola y La Habana. (Foto: @mochifede).

La Torre de los Ingleses

En el barrio de Retiro, a metros de la estación de micros y trenes, se encuentra la Torre de los Ingleses y allí también hubo un guiño a la historia y a la pica histórica que existe con Inglaterra. En uno de los clásicos carteles de publicidad verde que queda frente a dicha torre apareció una bandera de Argentina con la leyenda: “Inglaterra la concha de tu madre”. Por otro lado, esa misma bandera -emblemática- apareció en el frente de varias casas.

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La torre de los Ingleses. (Foto: @mochifede).

Así se vive la previa del partido contra Inglaterra.

DATOS CLAVE

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en las semifinales del Mundial.

se enfrentan este miércoles en las semifinales del Mundial. El técnico Lionel Scaloni pidió calma y declaró que solo es un partido.

pidió calma y declaró que solo es un partido. Vecinos homenajearon a Diego Maradona en la histórica esquina de Devoto.