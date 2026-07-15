Banderas con insultos y rezos a Maradona: así se palpita en Argentina la semifinal contra Inglaterra

La Selección Argentina no juega un partido más este miércoles ante Inglaterra. El marco es extraordinario e invita a soñar, una semifinal de un Mundial, pero el trasfondo va más allá del fútbol. Hace 44 hubo una guerra entre ambos países y esa herida no cierra. El recuerdo de Maradona y su actuación sobresaliente en los cuartos de final de México 86 con su gol con la mano y la otra obra de arte inigualable también son un condimento extra.
Desde que Argentina derrotó a Suiza por los cuartos de final, el partido contra Inglaterra se empezó a jugar. Los futbolistas de la Albiceleste cantaron “el que no salta es un inglés”, el estadio en Kansas City hizo lo mismo y a miles de kilómetros, en todo el suelo argentino se escucharon esos mismos cánticos, porque contra los ingleses no es un partido más y todo el mundo lo sabe.
Scaloni intentó bajar la espuma, afirmó que solamente era un partido de fútbol y es lógico que el entrenador baje ese mensaje, debe traer calma ante un público que está deseando enfrentar a Inglaterra, no puede aportar más nerviosismo, pero el clima es denso y en las calles se puede palpar.
Seguro y La Habana
En el barrio de Devoto, más precisamente en la esquina de Segurola y La Habana, donde por años vivió Diego Armando Maradona con su familia, hubo gente que colgó una bandera que dice: “Las Malvinas son Argentinas”, debajo del cartel de la intersección hay varias velas, un claro rezo a Pelusa, que hoy alienta desde el cielo.
La esquina de Segurola y La Habana. (Foto: @mochifede).
La Torre de los Ingleses
Argentina e Inglaterra, otra vez frente a frente en el partido que nunca deja de escribirse
En el barrio de Retiro, a metros de la estación de micros y trenes, se encuentra la Torre de los Ingleses y allí también hubo un guiño a la historia y a la pica histórica que existe con Inglaterra. En uno de los clásicos carteles de publicidad verde que queda frente a dicha torre apareció una bandera de Argentina con la leyenda: “Inglaterra la concha de tu madre”. Por otro lado, esa misma bandera -emblemática- apareció en el frente de varias casas.
La torre de los Ingleses. (Foto: @mochifede).
Así se vive la previa del partido contra Inglaterra.
DATOS CLAVE
- Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en las semifinales del Mundial.
- El técnico Lionel Scaloni pidió calma y declaró que solo es un partido.
- Vecinos homenajearon a Diego Maradona en la histórica esquina de Devoto.