¿Juega Neymar? Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: posibles formaciones

Carlo Ancelotti y Mohamed Ouahbi definen a sus elegidos para el compromiso en el que debutarán en la Copa del Mundo.

Este sábado, desde las 18 horas de Nueva Jersey -19 de Argentina-, se dará uno de los duelos más parejos y esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. En el MetLife, mismo estadio donde se jugará la final del certamen, Brasil y Marruecos abren el Grupo C en un verdadero partidazo.

Carlo Ancelotti y Mohamed Ouahbi, respectivos entrenadores de ambas selecciones, ultiman detalles en las horas previas al compromiso, donde también definirán a los 11 elegidos para debutar en el Mundial 2026.

En Brasil es sabido que Neymar Jr no jugará debido a que no hace fútbol hace semanas por los entrenamientos apartados que llevaba para que su recuperación de la lesión muscular se diera de manera acorde. El “Príncipe” no estará presente ante Marruecos, y en el Scratch esperan tenerlo listo para el segundo partido del grupo.

Por lo pronto, Ancelotti parece haber decidido que el tridente ofensivo lo conformen Raphinha, Endrick y Vinicius Jr.

Neymar mirará el partido desde el banco por estar recuperándose de una lesión

Las posibles formaciones de Brasil y Marruecos

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

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Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Terna arbitral de Brasil vs. Marruecos

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Andraž Kovačič (Eslovenia) Cuarto Árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Datos del partido

Horario : 19:00 horas

: 19:00 horas TV : Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia)

: Slavko Vincic (Eslovenia) VAR : )

: ) Estadio: Estadio Nueva York, Nueva Jersey (MetLife Stadium).

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Fixture completo del Mundial