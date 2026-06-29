Carlo Ancelotti sacó chapa tras eliminar a Japón y meter a Brasil en 8avos del Mundial 2026: “Jogo Bonito”

El italiano logró clasificar a la Canarinha a la próxima ronda de la Copa del Mundo de manera agónica y se ilusiona con el futuro de certamen por el grupo conformado.

¡Brasil está en octavos de final del Mundial 2026! Luego de un partidazo marcado por la intensidad y la fricción, la Canarinha venció de manera agónica por 2 a 1 a Japón y seguirá rumbo al sueño de la sexta estrella mundialista.

Los goles de Casemiro y de Gabriel Martinelli le dieron la clasificación al seleccionado comandado por Carlo Ancelotti, que ahora espera por Noruega o Costa de Marfil en octavos de final.

Luego del compromiso que el Scratch ganó en tiempo de descuento, el entrenador italiano habló en el campo de juego y dejó sus sensaciones del triunfo. Además, sacó chapa por el triunfo: “Nos encajaron goles pero el equipo no perdió la paciencia. En el primer tiempo estuvo bien, con jogo bonito, aunque tuvimos que forzar un poco más. Se pudo ver mejor en la segunda parte, donde se mejoró todavía más. Al final, salió bien“, comenzó.

Más allá del análisis global de sus dirigidos, Carletto elogió a los dos autores de los tantos cuando fue consultado sobre ellos de manera puntual: “Tenemos muchos recursos en todas las zonas del campo. En el medio, arriba, en la defensa. Los jugadores están en un buen nivel individual y están trabajando muy bien juntos“, desarrolló.

Brasil se metió a 8avos de final

Entre otras cuestiones, el DT también se refirió a las consecuencias físicas del propio Casemiro y de Lucas Paquetá, ambos tocados en el cotejo frente a los nipones: “Hay que valorarlos ahora, fue un partido muy exigente e intenso. Japón era un rival complicado y organizado. Merecimos ganar y eso es lo importante“.

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Por último, Ancelotti explicó por qué no le dio minutos a Neymar, algo que a priori estaba pautado con el jugador: “Estaba esperando a la prórroga para que juegue. Si empatábamos más temprano, iba a ponerlo al minuto 60, 65. Lo hablé con él. Como el empate se dio más tarde y el equipo estaba funcionando bien, no quise cambiar la disposición táctica. Iba a entrar en la prórroga”, cerró.

Cuándo y dónde juega Brasil por los 8avos de final

La Canarinha espera por su rival de 8avos de final, que saldrá de Costa de Marfil o Noruega, en un compromiso que se jugará este martes desde las 14:00 de Argentina. El duelo de la próxima instancia para Brasil será el domingo 5 de julio en el MetLife de Nueva Jersey a las 17:00 argentinas.

Así está el cuadro del Mundial 2026

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En síntesis