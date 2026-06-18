Sudáfrica superó un grupo difícil en las Eliminatorias de la CAF para clasificar a la Copa del Mundo 2026.

El camino de Sudáfrica hacia la participación de su cuarta Copa del Mundo (anteriormente dijo presente en Francia 98, Corea y Japón 2002 y en 2010 cuando fue el anfitrión) se resolvió a través de las Eliminatorias de la CAF, donde la confederación africana estrenó un formato de nueve grupos de seis equipos cada uno.

Bajo la conducción del técnico belga Hugo Broos, los Bafana Bafana quedaron emparejados en una Zona C junto a Nigeria, Benin, Lesotho, Rwanda y Zimbabwe, teniendo como única vía de clasificación directa la obtención del primer puesto de dicho sector.

La campaña sudafricana estuvo marcada por una cosecha de 18 puntos en 10 partidos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Mostró su mejor versión en condición de visitante (logró 5 puntos de 15 posibles) y supo capitalizar los constantes tropiezos de potencias regionales como Nigeria, logrando mantenerse siempre en la pelea por el primer puesto.

Sin embargo, el trayecto tuvo sus turbulencias debido a una sanción de la FIFA por la inclusión indebida de Teboho Mokoena en el partido ante Lesotho. Aunque Sudáfrica había ganado ese encuentro en la cancha por 2-0, el Tribunal Disciplinario le quitó los puntos y le otorgó la victoria por 3-0 a Lesotho, un inesperado revés administrativo que puso en serio riesgo el objetivo mundialista a pocas fechas del cierre.

Sudáfrica busca superar la fase de grupos de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Getty Images.

No obstante, a pesar de la quita de unidades, el equipo asimiló el golpe de manera notable y selló su clasificación directa en la última jornada al golear 3-0 a Rwanda en el Estadio Mbombela. Con este resultado, Sudáfrica finalizó como líder absoluto del Grupo C con un punto de ventaja sobre Nigeria y Benin, poniendo fin a una sequía de 24 años sin clasificar a un Mundial por mérito propio, dado que su última participación en 2010 había sido en calidad de país anfitrión.

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Los partidos que le quedan a Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

Tras caer con México y el juego contra los checos de este jueve 18 de junio, Sudáfrica emprenderá viaje rumbo a México para disputar la tercera fecha de su zona en la Copa del Mundo 2026, el martes 23 de junio frente a la selección de Corea del Sur en el Estadio de Monterrey. Cabe mencionar que el conjunto africano nunca participó de una instancia a eliminación directa en una Copa Mundial.