Así quedó conformado el repechaje para el Mundial 2026

En la sede de FIFA en Zúrich, se llevó a cabo el sorteo del repechaje para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el mismo, se conocieron las dos llaves del resto del mundo, más los cuatro cruces del repechaje de la UEFA.

En cuanto al resto del mundo, Bolivia se enfrentará ante Surinam, y en caso de ganar jugará la final frente a Irak. El otro cruce, está compuesto por Jamaica y Nueva Caledonia, y el vencedor irá a la final frente a la República Democrática del Congo.

Por el lado de la UEFA, se definieron los cuatro cruces. El primer cruce está compuesto por Italia vs. Irlanda del Norte – Gales vs. Bosnia, mientras que el segundo lo componen Ucrania vs. Suecia – Polonia vs. Albania. El tercer cruce lo disputarán Turquía vs. Rumania – Eslovaquia vs. Kosovo y el cuarto República Checa vs. Irlanda – Dinamarca vs. Macedonia del Norte.