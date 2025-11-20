Es tendencia:
Así quedó conformado el repechaje para el Mundial 2026

En la sede de FIFA en Zúrich se llevó a cabo el sorteo del repechaje del resto del mundo y de UEFA. El detalle de los cruces confirmados.

Por Marco D'arcangelo

El trofeo de la Copa del Mundo.
© GettyEl trofeo de la Copa del Mundo.

En la sede de FIFA en Zúrich, se llevó a cabo el sorteo del repechaje para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el mismo, se conocieron las dos llaves del resto del mundo, más los cuatro cruces del repechaje de la UEFA.

En cuanto al resto del mundo, Bolivia se enfrentará ante Surinam, y en caso de ganar jugará la final frente a Irak. El otro cruce, está compuesto por Jamaica y Nueva Caledonia, y el vencedor irá a la final frente a la República Democrática del Congo.

Por el lado de la UEFA, se definieron los cuatro cruces. El primer cruce está compuesto por Italia vs. Irlanda del Norte Gales vs. Bosnia, mientras que el segundo lo componen Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania. El tercer cruce lo disputarán Turquía vs. RumaniaEslovaquia vs. Kosovo y el cuarto República Checa vs. IrlandaDinamarca vs. Macedonia del Norte.

Así quedaron los cruces del repechaje europeo

Primer cruce: Italia vs. Irlanda del Norte - Gales vs. Bosnia

Segundo cruce: Ucrania vs. Suecia - Polonia vs. Albania

Tercer cruce: Turquía vs. Rumania - Eslovaquia vs. Kosovo

Cuarto cruce: República Checa vs. Irlanda - Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Se confirman los últimos cruces

Italia jugará contra Irlanda del Norte en el primer cruce. En el segundo, Ucrania se enfrentará a Suecia. El tercero estará compuesto por Turquía contra Rumania, mientras que en el cuarto chocarán Dinamarca y Macedonia del Norte.

Se confirmaron los primeros cruces

Gales se enfrentará a Bosnia en el primer cruce. En el segundo, Polonia irá ante Albania. Por parte del tercer cruce, Eslovaquia jugará contra Kosovo, mientras que el cuarto será República Checa vs. Irlanda.

Se sortea el segundo bombo

Gales irá al primer cruce. Polonia estará en el segundo cruce, mientras que Eslovaquia irá al tercero y República Checa al cuarto. 

Se definen los cruces

Italia estará en el primer cruce. Ucrania irá al segundo, mientras que Turquía irá al tercero y Dinamarca al cuarto.

Estrellas europeas realizarán el sorteo

Marco Materazzi y Martin Dahlin serán los encargados de sacar los bolilleros. 

Inicia el repechaje europeo

Ahora comenzarán a sortearse los cuatro cruces del repechaje europeo. 

Guadalajara y Monterrey, las sedes del repechaje

Estas dos llaves del repechaje se jugarán en tierras mexicanas en la fecha FIFA de marzo. Por el momento, no se oficializó qué llave irá en cada ciudad.

Segundo cruce del repechaje del resto del mundo

Irak será el finalista del segundo cruce. Se enfrentará al ganador de la llave entre Surinam y Bolivia.

Primer cruce del repechaje del resto del mundo

República Democrática del Congo será el finalista del primer cruce. Se enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Comienza el sorteo del resto del mundo

Tras la presentación protocolar, se llevará a cabo del sorteo del repechaje del resto del mundo. 

Marzo, la fecha de los repechajes

En la primera fecha FIFA de 2026, estipulada para marzo, se disputarán los cruces del repechaje, tanto en el resto del mundo como en UEFA. Allí se definirán los 6 clasificados restantes al Mundial. 

El formato del repechaje del resto del mundo

Se dividirá en dos subgrupos de a tres, y los dos mejores ubicados esperarán directamente en una final. 

Los peores cuatro ubicados por ranking FIFA (Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) se enfrentarán por sorteo en dos semifinales, y los ganadores de estas llaves irán a la final frente a Irak y República Democrática del Congo, quienes son los dos mejores ubicados. 

Los dos ganadores de estas finales se meterán en el bombo cuatro del sorteo del Mundial 2026, mientras que los perdedores quedarán eliminados de la cita mundialista. 

Los clasificados al repechaje del resto del mundo

  • República Democrática del Congo (56°)
  • Irak (58°)
  • Jamaica (70°)
  • Bolivia (76°)
  • Surinam (123°)
  • Nueva Caledonia (149°)

El formato del repechaje europeo

El formato será sencillo. Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves, donde cada una funcionará como un mini-torneo de eliminación. Cada llave constará de una semifinal y una final que se disputarán a partido único, asentando que el ganador de cada “reducido” obtendrán su respectivo boleto a la Copa del Mundo 2026.

Bajo este contexto, los emparejamientos pasan a cumplir un papel fundamental en la ecuación. El mismo se dividirá en cuatro bombos según el Ranking FIFA, donde los equipos del pote 1 se medirán con los que integren el número 4, dejando a los del segundo contra los del tercero.

Los clasificados al repechaje europeo

  • Italia (12°)
  • Dinamarca (21°)
  • Turquía (25°)
  • Ucrania (28°)
  • Polonia (31°)
  • Gales (32°)
  • Suecia (43°)
  • República Checa (44°)
  • Eslovaquia (45°)
  • Rumania (47°)
  • Irlanda (59°)
  • Bosnia y Herzegovina (71°)
  • Albania (63°)
  • Macedonia del Norte (65°)
  • Irlanda del Norte (69°)
  • Kosovo (80°)
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

