Cómo ver en vivo y online Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre asiáticos y sudamericanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo H del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Arabia Saudita se mide frente a la Selección de Uruguay en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con España y Cabo Verde.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde Los Hijos del Desierto iniciarán su camino ante la Celeste, que llega dispuesta a plasmar todo su poderío ofensivo y jerarquía en su debut.

¿A qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este lunes 15 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Brasil: 19:00 horas

19:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Colombia: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT)

18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT) España: 00:00 horas (del martes 16 de junio)

Darwin Núñez, una de las figuras de Uruguay. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de Tyc Sports, Telefé y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—. Además se podrá ver por Disney+.

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El fixture del Mundial 2026