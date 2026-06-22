Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, los argentinos y austríacos disputan su segundo partido en el Mundial 2026.

Este lunes 22 de junio se enfrentan Argentina y Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el imponente AT&T Stadium de Dallas. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para asegurar su pase a los 16avos de final y adueñarse en absoluta soledad de la cima de la zona, la cual comparten con Argelia y Jordania.

Durante la primera fecha, el combinado argentino dirigido por Lionel Scaloni tuvo un estreno arrollador en el que goleó por 3-0 a Argelia. Con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de un hat-trick, el elenco campeón del mundo demostró su poderío ofensivo y llega con la confianza por las nubes para sellar de manera anticipada su clasificación.

Lionel Messi celebra su gol contra Argelia.

Por su parte, el seleccionado austríaco también llega con los ánimos por lo alto luego de conseguir un triunfo fundamental en su debut. El equipo comandado tácticamente por Ralf Rangnick venció con gran autoridad por 3-1 a Jordania en su estreno, y ahora intentará dar el gran golpe frente a la Albiceleste apostando a un planteo de mucha intensidad física y presión alta.

¿Qué canal pasa Argentina vs. Austria?

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de TV Publica, TyC Sports, Telefe y DSports, además de las opciones de streaming de TyC Sports Play, Mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Austria?

Los seleccionados de Argentina y Austria se encontrarán frente a frente este lunes 22 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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Marko Arnautovic, figura de Austria.

Terna arbitral de Argentina vs. Austria