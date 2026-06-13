Cómo ver en vivo y online Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado 13 de junio a última hora -ya siendo domingo en Argentina-, Australia y Turquía se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Este compromiso es sumamente importante porque comienza el camino rumbo a la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima.

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El elenco de Oceanía no llega de la mejor manera al certamen más movilizante del planeta. En la gira previa al Mundial, los australianos perdieron 1-0 frente a la Selección de México y apenas unos días más tarde igualaron 1-1 contra Suiza. Sin embargo, buscarán dar la sorpresa y presentar el primer batacazo del torneo.

Paralelamente, la nación bicontinental -está ubicado en Europa y Asia- atraviesa una actualidad magnífica y sus estadísticas así lo demuestran. En los últimos días, los turcos aplastaron 4-0 a Macedonia del Norte y después vencieron 2-1 a Venezuela en los encuentros de preparación para esta competición.

Qué canal pasa Australia vs. Turquía

El compromiso entre Australia y Turquía, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime-, TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

A qué hora se juega Australia vs. Turquía

Los combinados nacionales de Australia y Turquía se encontrarán frente a frente en el último turno de la jornada, aunque ya será domingo a la 01:00 horas de la República Argentina, en el BC Place, ubicado en la reconocida ciudad de Vancouver.

Equipo arbitral de Australia vs. Turquía

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Quinto árbitro: Michael Orue (Perú)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

AVAR: Juan Soto (Venezuela)

SVAR: Fu Ming (China)

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El fixture del Mundial 2026