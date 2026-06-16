Cómo ver en vivo y online Austria vs. Jordania por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y asiáticos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Austria se mide frente a la Selección de Jordania en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Argentina y Argelia.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el Levi´s Stadium, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde el combinado europeo iniciará su camino ante Los Chivalrous, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico y jerarquía en su debut.

David Alaba. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Austria vs. Jordania por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 16 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 01:00 horas (miércoles 17 de junio)

01:00 horas (miércoles 17 de junio) Uruguay: 01:00 horas (miércoles 17 de junio)

01:00 horas (miércoles 17 de junio) Brasil: 01:00 horas (miércoles 17 de junio)

01:00 horas (miércoles 17 de junio) Chile: 00:00 horas (miércoles 17 de junio)

00:00 horas (miércoles 17 de junio) Bolivia: 00:00 horas (miércoles 17 de junio)

00:00 horas (miércoles 17 de junio) Paraguay: 00:00 horas (miércoles 17 de junio)

00:00 horas (miércoles 17 de junio) Venezuela: 00:00 horas (miércoles 17 de junio)

00:00 horas (miércoles 17 de junio) Ecuador: 23:00 horas (martes 16 de junio)

23:00 horas (martes 16 de junio) Colombia: 23:00 horas (martes 16 de junio)

23:00 horas (martes 16 de junio) Perú: 23:00 horas (martes 16 de junio)

23:00 horas (martes 16 de junio) México: 22:00 horas (martes 16 de junio)

22:00 horas (martes 16 de junio) Estados Unidos: 00:00 horas (ET) (miércoles 17 de junio) / 21:00 horas (PT) (martes 16 de junio)

00:00 horas (ET) (miércoles 17 de junio) / 21:00 horas (PT) (martes 16 de junio) España: 06:00 horas (miércoles 17 de junio)

¿Qué canal pasa Austria vs. Jordania EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El Fixture del Mundial