Cómo ver en vivo y online Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este lunes 15 de junio a última hora, Irán y Nueva Zelanda se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque comienza el camino rumbo a la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

A modo de preparación para llegar al Mundial con rodaje, el elenco islámico viene de vencer 3-1 a Gambia y días más tarde le ganó 2-0 a Mali, por lo que está en inmerso en una racha positiva. Sin embargo, hay que resaltar que tiene prohibido hospedarse en Estados Unidos, a raíz del conflicto bélico entre las naciones que mantiene en vilo a la región de Medio Oriente.

En contraparte, los oriundos de Oceanía atraviesan una pésima actualidad. Antes de la Copa del Mundo, cayeron 1-0 contra Inglaterra y también perdieron 4-0 con Haití, un resultado contundente. Por otro lado, un dato importante a tener en cuenta es que cuenta con la presencia de Tim Payne, el futbolista que se convirtió en una celebridad en cuestión de horas, justo antes del inicio del certamen.

Qué canal pasa Irán vs. Nueva Zelanda

El compromiso entre Irán y Nueva Zelanda, que correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime-, TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

A qué hora se juega Irán vs. Nueva Zelanda

Los combinados nacionales de Irán y Nueva Zelanda se encuentran frente a frente en el último turno de la jornada, es decir este lunes a las 22 horas de la República Argentina, en el SoFi Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Los Ángeles, en la zona oeste de Estados Unidos.

El fixture completo del Mundial 2026