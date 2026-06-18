Cómo ver en vivo y online México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Este jueves 18 de junio, México y Corea del Sur cierran la jornada inicial de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque uno de los dos equipos podría asegurar su paso a la siguiente instancia.

El Tri ganó en su estreno en el Estadio Azteca, con un contundente 2 a 0 sobre el seleccionado de Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y buscará seguir por la senda del triunfo en su segunda presentación, que también será en su tierra, aunque ahora tendrá lugar en el Estadio Guadalajara.

Quiñones convirtió el primer gol de la Copa del Mundo, para el triunfo de México. (Getty)

Por su parte, Corea del Sur se impuso por 2 a 1 ante República Checa, dando vuelta un partido en el que empezó abajo en el marcador, gracias a los goles de In-beom Hwang y Hyeon-gyu Oh. Cualquiera de los dos equipos que logre sumar de a tres, automáticamente estará en la próxima instancia.

Corea del Sur podría llegar a 16avos. (Getty)

Qué canal pasa México vs. Corea del Sur

El encuentro entre México y Corea del Sur, que correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports, Flow (Canal 119) y DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+, que también transmite el cotejo.

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A qué hora se juega México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur está pactado para disputarse desde las 22:00hs en horario argentino, y tendrá lugar en el Estadio Guadalajara de Zapopán, en el estado de Jalisco.

Posiciones del Grupo A

Fixture Grupo A