Cómo ver en vivo y online Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Los Bafana Bafana y los Rojos se enfrentan por los 16avos de final del certamen.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Sudáfrica (2° Grupo A) se enfrenta a la Selección de Canadá (2° Grupo B), en búsqueda de un boleto a los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.

Los Bafana Bafana vienen de hacer historia ya que por primera vez superó la fase de grupos. Para esto, sumó cuatro puntos producto de una victoria ante Corea del Sur, un empate agónico con República Checa y una derrota en su debut frente a México.

Los Rojos, por su parte, también obtuvieron cuatro puntos para avanzar de ronda. En su debut igualó contra Bosnia y Herzegovina, luego goleó 6 a 0 a Qatar y en la última fecha cayó ante Suiza, por lo que quedó como escolta del elenco europeo.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026?

El partido que las selecciones de Sudáfrica y Canadá disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles está programado para comenzar a las 16.00 en hora de Argentina, este domingo 28 de junio. Este será el único encuentro del día.

¿Qué canal pasa Japón y Suecia por el Mundial 2026?

El encuentro que Sudáfrica y Canadá disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles este domingo 28 de junio podrá verse en vivo y en directo por televisión a través de DSports.