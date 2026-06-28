Qué pasa si empatan Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

El elenco africano y el norteamericano se enfrentan por un boleto a la siguiente instancia.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Sudáfrica (2° Grupo A) se enfrenta a la Selección de Canadá (2° Grupo B), en búsqueda de un boleto a los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.

El elenco africano viene de hacer historia ya que por primera vez superó la fase de grupos. Para esto, sumó cuatro puntos producto de una victoria ante Corea del Sur, un empate agónico con República Checa y una derrota en su debut frente a México.

Canadá, por su parte, también obtuvo cuatro puntos para avanzar de ronda. En su debut igualó contra Bosnia y Herzegovina, luego goleó 6 a 0 a Qatar y en la última fecha cayó ante Suiza, por lo que quedó como escolta del elenco europeo.

Qué pasa si Sudáfrica y Canadá empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido

Datos claves

Sudáfrica y Canadá se enfrentan en Los Ángeles por los 16avos del Mundial 2026.

se enfrentan en Los Ángeles por los 16avos del Mundial 2026. La selección de Sudáfrica avanzó tras sumar cuatro puntos en el Grupo A.

avanzó tras sumar cuatro puntos en el Grupo A. Si el partido termina empatado habrá tiempo suplementario y luego definición por penales.