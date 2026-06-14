Cómo ver en vivo y online Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este domingo 14 de junio a última hora, Suecia y Túnez se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque comienza el camino rumbo a la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

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El combinado nórdico no llega en su mejor momento, debido a que viene de empatar 2-2 frente a Grecia y pocos días antes perdió 3-1 contra Noruega, en los amistosos de preparación para el Mundial. Cabe recordar que cuenta con Viktor Gyokeres y Alexander Isak como principales figuras y dupla de ataque para intentar ser una de las grandes sorpresas de la competición.

En contraparte, la nación ubicada en el norte de África atraviesa una situación similar. En los compromisos previos a la Copa del Mundo, Túnez cayó 1-0 ante Austria y anteriormente venía de empatar 0-0 frente a Canadá. Con este panorama sobre la mesa, tiene como objetivo dar un batacazo en la fase de grupos para clasificar a los 16avos de final.

Qué canal pasa Suecia vs. Túnez

El compromiso entre Suecia y Túnez, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime-, TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

A qué hora se juega Suecia vs. Túnez

Los combinados nacionales de Suecia y Túnez se encontrarán frente a frente en el último turno de la jornada, es decir este domingo a las 23 horas de la República Argentina, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nueva León, en territorio de México.

Equipo arbitral de Australia vs. Turquía

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Quinto árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

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El fixture completo del Mundial 2026