Con la Selección Argentina presente, se definieron los cabezas de serie para el Mundial 2026: quiénes no serán sus rivales en fase de grupos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está cada vez más cerca de llegar a su fin. La primera muestra de ello es que en tan solo dos semanas, el 5 de diciembre, Washington D.C. se vestirá de gala para recibir el sorteo de la fase de grupos. A pesar de que la nómina final de 48 clasificados aún está por completarse, la FIFA ya definió los combinados que liderarán cada zona, con la Selección Argentina confirmada como cabeza de serie.

Debido a la ampliación del certamen a 48 equipos, la primera fase se jugará con 12 zonas de cuatro seleccionados. El Bombo 1, que agrupa a los cabezas de serie, ya está casi totalmente definido y se compone por dos criterios. Por un lado, se encuentran Estados Unidos, México y Canadá gracias a su rol como anfitriones. Mientras, las nueve restantes son las mejor ubicadas en el escalafón global.

Este privilegio le será correspondido a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Lógicamente, estas potencias no podrán enfrentarse entre sí en la primera ronda.

La confirmación de estas plazas se da porque, desde este momento hasta el inicio del Mundial, ningún equipo corre riesgo de ser sobrepasada en el escalafón global, a excepción de regiones que participarán del Repechaje, lo cual les quita automáticamente la chance de pertenecer al Bombo 1 durante el sorteo.

Pensando en los tres bombos restantes, cada uno estará integrado por otras 12 Selecciones siguiendo la misma lógica que definió a los cabezas de serie: la docena de combinados nacionales que les sigan en el ranking FIFA irán al segundo pote para el sorteo, y así sucesivamente. Bajo este contexto, una regla crucial que deberá tenerse en cuenta es que solamente las selecciones que pertenecen a la UEFA pueden compartir la misma zona.

Dentro del resto de novedades de cara al sorteo, aquello que también quedó definido es que México formará parte del grupo A, ya que protagonizará el partido inaugural. Luego, Estados Unidos dirá presente en el B y Canadá hará lo propio en el D, jugando así el segundo y tercer partido del certamen.

Cómo quedarían los bombos del Mundial 2026 actualmente

Restando siete meses para la Copa del Mundo, hay un total de 34 equipos clasificados, restando otorgar 14 boletos a la Copa del Mundo. Cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputarán los repechajes, instancia que dará a conocer a los últimos clasificados. Hasta el momento, los potes de cara al sorteo del 5 de diciembre en Washington están conformados de la siguiente manera:

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Dinamarca (Por clasificar)

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Australia

Bombo 3

Austria

Noruega

Túnez

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Sudáfrica

Cabo Verde

Arabia Saudita

Bombo 4

Ghana

Jordania

Nueva Zelanda

Ganador Play-off UEFA 1

Ganador Play-off UEFA 2

Ganador Play-off UEFA 3

Ganador Play-off UEFA 4

Ganador Repechaje Intercontinental 1

Ganador Repechaje Intercontinental 2

Clasificado CONCACAF 1

Clasificado CONCACAF 2

Clasificado CONCACAF 3

