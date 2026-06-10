Cooling Break en el Mundial 2026: qué es y cuánto dura la pausa de hidratación obligatoria

Durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, se recurrirá sistemáticamente a la pausa de hidratación. Los detalles.

El cooling break es una pausa de hidratación que se implementará de forma obligatoria en todos los partidos del Mundial 2026. La decisión de la FIFA busca proteger la salud de los futbolistas ante el intenso calor que se espera en Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo. A diferencia de ediciones anteriores, estas pausas serán garantizadas en cada encuentro, independientemente de las condiciones climáticas, marcando un hito histórico en la protección del bienestar de los jugadores.

¿Qué es el cooling break?

El cooling break, también conocido como pausa de hidratación, es un descanso del juego que permite a los futbolistas refrescarse, beber agua y recibir instrucciones de su cuerpo técnico durante los partidos. Esta medida se implementó originalmente en el Mundial 2014 en Brasil, donde fue necesario un mandato judicial para que la FIFA la hiciera obligatoria ante el calor extremo. Desde entonces, ha sido utilizada en competiciones cuando las temperaturas superan ciertos umbrales, pero nunca de forma tan sistemática y garantizada como en la próxima Copa del Mundo.

En el contexto del Mundial 2026, el cooling break representa una evolución significativa de las prácticas anteriores. Ya no dependerá de evaluaciones de temperatura en tiempo real ni de umbrales de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). En su lugar, se aplicará un protocolo simplificado y predecible que beneficiará tanto a los jugadores como a los organizadores del torneo y las cadenas de televisión, proporcionando bloques de transmisión más consistentes.

Duración y momento de los cooling breaks en el Mundial 2026

Cada cooling break tendrá una duración exacta de tres minutos desde el silbatazo del árbitro. Habrá dos pausas por partido, una en cada tiempo, y serán llamadas a los aproximadamente 22 minutos de juego en ambas mitades. Según Manolo Zubiria, director del torneo para la FIFA, los árbitros tendrán cierta flexibilidad si se produce una interrupción por lesión poco antes del minuto 22, pero el cronograma será consistente en todos los encuentros.

La implementación de los cooling breaks a los 22 minutos en lugar de los tradicionales 30 representa un cambio estratégico. Esta nueva programación asegura que los jugadores se hidraten más temprano durante ambos períodos y facilita que las cadenas de transmisión tengan ventanas predecibles para publicidad y análisis. Durante el tiempo de pausa, los jugadores pueden beber agua, refrescarse con toallas mojadas y recibir indicaciones tácticas de sus entrenadores, mientras el árbitro controla la duración exacta del parate.

La Selección Colombia en medio de un cooling break. (Foto: Getty)

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Aplicación universal sin condiciones climáticas

A diferencia de torneos anteriores, la FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán cooling breaks, sin importar las condiciones meteorológicas. Esto significa que se aplicarán en todos los encuentros en Estados Unidos, México y Canadá, incluso en estadios techados con aire acondicionado. La decisión eliminó la dependencia de los umbrales de temperatura, que anteriormente se fijaban en 32 grados Celsius (WBGT) según criterios globales de la FIFA.

Esta estandarización garantiza equidad competitiva absoluta entre todos los equipos, ya que ningún equipo se beneficiará de jugar en condiciones más frescas o en estadios climatizados. La medida también responde a las lecciones aprendidas del Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos, donde el calor causó quejas de varios futbolistas, incluyendo al mediocampista argentino Enzo Fernández. La nueva norma busca evitar que se repita esa situación en un torneo de envergadura mucho mayor.

Precedentes e historia de los cooling breaks en el fútbol

El concepto de pausas de hidratación no es nuevo en el fútbol profesional. Durante el Mundial 2014 en Brasil, la FIFA enfrentó presión judicial y debió implementar estas pausas ante el calor extremo. Sin embargo, el sistema era condicional: solo se activaba cuando las temperaturas superaban umbrales específicos. El Mundial de Clubes 2025 utilizó una versión más flexible de este protocolo, pero nuevamente ligada a evaluaciones climáticas en tiempo real.

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Para competiciones domésticas, las pausas de hidratación se han implementado de manera variable. La Liga Española las incorporó en su normativa a partir de la temporada 2017/18, permitiéndolas cuando la temperatura superaba los 30 grados Celsius entre mayo y septiembre. Sin embargo, el Mundial 2026 marca un punto de inflexión: es la primera ocasión en que una Copa del Mundo garantiza sistemáticamente dos pausas de hidratación obligatorias en cada encuentro, independientemente de factores externos.

Impacto en las transmisiones y operaciones del torneo

La implementación de cooling breaks estandarizados beneficia significativamente a las cadenas de televisión y organizadores. Los broadcasters no están obligados a interrumpir la transmisión durante estas pausas; pueden permanecer en el campo, volver a estudios de análisis o utilizar el tiempo según su criterio.

Sin embargo, existe una regulación publicitaria específica: las emisoras deben esperar al menos 20 segundos después del silbatazo del árbitro antes de cortar a comerciales y deben volver a la transmisión del partido 30 segundos antes de que reanude el juego.

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Esta ventana proporciona aproximadamente dos minutos y diez segundos para publicidad en cada cooling break. Los anuncios mostrados deben alinearse con los patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, garantizando coherencia comercial en todo el torneo.

La predictibilidad de estas pausas también permite que los planificadores de transmisión diseñen estrategias de contenido más efectivas, mejorando la experiencia general de la audiencia global.

El cooling break será moneda corriente en el Mundial. (Foto: Getty)

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Controversias y recomendaciones de FIFPRO

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas que agrupa a más de 65 mil profesionales, ha cuestionado si las pausas de tres minutos serán suficientes.

La entidad señaló que nueve de las dieciséis ciudades anfitrionas del Mundial 2026 enfrentarán condiciones de “riesgo extremo” según el índice WBGT. FIFPRO recomendó ampliar el descanso a 20 minutos en el entretiempo y establecer pausas de enfriamiento más frecuentes cada 15 minutos para proteger adecuadamente a los jugadores.

El sindicato también destacó una discrepancia importante: mientras la FIFA fija su umbral de peligro en 32 grados Celsius, FIFPRO recomienda suspender o reprogramar partidos si el WBGT supera los 28 grados.

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Según estimaciones, al menos seis de las nueve ciudades afectadas por calor extremo podrían superar el límite de la FIFA. A pesar de estas advertencias, la organización ha confirmado que probará alternativas con el sindicato portugués durante agosto de 2026, pero la norma actual permanece vigente.