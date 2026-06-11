Nicolás González se prepara para vivir su primera Copa del Mundo luego de quedarse afuera de la lista de Qatar 2022 por una lesión.

Nicolás González tendrá su revancha en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de haberse quedado afuera de la lista de Qatar 2022 por una lesión. En aquel entonces venía de una gran temporada en la Fiorentina, pero un desgarro lo privo de formar parte del elenco comandado por Lionel Scaloni.

No obstante, tras su paso por la Juventus y al desembarcar en el Atlético de Madrid a mediados del 2025, el oriundo de Escobar mantuvo su lugar en el combinado nacional, más allá de los contratiempos físicos que, lamentablemente, el útimo tiempo fueron una constante en su carrera (se perdió 6 partidos de las Eliminatorias).

De igual manera, vale mencionar que Nicolás González es bicampeón de la Copa América y campeón de la Finalissima que Argentina le ganó a Italia a mediados del 2022 en Wembley (ingresó en los instantes finales).

¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Nicolás Tagliafico?

Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1998.

Lugar de nacimiento: Belén de Escobar.

Edad actual: 28 años.

Nombre de la madre: Paola Domínguez.

Nombre del padre: Cristian González.

Hermanos: Gabriel González.

Nicolás González en Argentinos Juniors, club en el que debutó en primera división.

Nicolás González nació en el barrio Stone de la localidad de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, donde se calculan que viven alrededor de 256 mil personas. Es el mayor de dos hermanos.

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Estadísticas y presente en el Atlético de Madrid

Partidos jugados: 39

Goles: 5

Asistencias: 0

Títulos: 0

El camino de Nicolás González en la Selección Argentina

Nicolás González tuvo su primera experiencia en la Selección Argentina con el Sub 23 en un amistoso que se jugó el 8 de septiembre de 2019 contra Colombia. Casi un mes después hizo su presentación en el combinado mayor en un partido de exhibición frente a Ecuador el 13 de octubre (jugó 70 minutos en un duelo que fue triunfo 6 a 1 para la Albiceleste).

En total, el actual delantero del Atlético de Madrid suma 51 presencias (2725 minutos) con la camiseta celeste y blanca, con los que registra 6 goles y 7 asistencias. De momento acumula 3 títulos: dos Copas América y la Finalissima.

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¿Qué rol tendrá Nicolás González en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Nicolás González es la una de las alternativas de Lionel Scaloni para el extremo izquierdo de la Selección Argentina. Sin embargo, tanto en Stuttgart (primer club en el que jugó en Europa) como en el Atlético de Madrid, llegó a proyectarse como volante y lateral por la misma banda. De hecho, Scaloni también lo llegó a ubicar en ambas posiciones, por lo que no se descarta que lo haga durante el Mundial 2026 de ser necesario.

¿Cuál es la cotización, contrato y valor de mercado de Nicolás Tagliafico?

Nicolás González arribó al Atlético de Madrid a mediados del 2025 por un préstamo procedente de la Juventus. En la actualidad, los clubes implicados se mantienen en conversaciones por un ofrecimiento de compra del Colchonero por 27 millones de euros.

¿Quién es Ludmila Isabella? La esposa de Nicolás González

Nicolás González está en pareja con la modelo e influencer Ludmila Isabella (expareja de Lautaro Acosta, con quien tiene un hijo en común). Tiene 28 años y, según los rumores, conoció al delantero de la Selección Argentina en noviembre del año pasado en Buenos Aires. Ahora viven juntos en Madrid.