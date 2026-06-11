Criterios de desempate en la Fase de Grupos del Mundial 2026: qué pasa si hay igualdad en puntos

De cara a la edición 23 de la Copa del Mundo, las autoridades de FIFA diagramaron un nuevo criterio de desempate en la fase de grupos.

La FIFA implementó cambios revolucionarios en los criterios de desempate para la Copa Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. A diferencia de ediciones anteriores donde la diferencia de goles era determinante, ahora el enfrentamiento directo adquiere protagonismo absoluto cuando dos o más selecciones finalizan la fase de grupos con la misma cantidad de puntos. Este giro reglamentario impacta directamente en la estrategia competitiva y en la clasificación de los equipos hacia los 16avos de final.

Primer criterio: enfrentamiento directo entre selecciones

El cambio más significativo del reglamento 2026 establece que cuando dos o más selecciones de un mismo grupo finalizan con puntos iguales, lo primero que se evalúa son los resultados del enfrentamiento directo entre los equipos involucrados. Este sistema es similar al utilizado en la UEFA Champions League, donde el cara a cara determina posiciones.

El procedimiento comienza analizando los puntos obtenidos únicamente en los partidos jugados entre las selecciones empatadas. Si México y Sudáfrica terminan con igual cantidad de puntos, pero los aztecas le ganaron 1-0 a los sudafricanos en el encuentro inaugural del 11 de junio en el Estadio Banorte, la selección anfitriona tendría prioridad en la tabla clasificatoria. Si persiste el empate en estos encuentros directos, se continúa evaluando la diferencia de goles resultante de esos mismos partidos y, finalmente, el mayor número de goles anotados en esos encuentros entre los equipos empatados.

De Paul y Almada celebran el gol de Lionel Messi a Islandia.

Segundo nivel: criterios generales de la Fase de Grupos

Si después de aplicar los criterios de enfrentamiento directo la igualdad continúa, la FIFA aplica un segundo conjunto de parámetros evaluando todos los partidos disputados en la fase de grupos. En este nivel, se toma en cuenta primero la diferencia de goles en la totalidad de encuentros del grupo, luego el mayor número de goles marcados en esa etapa inicial.

Por ejemplo, si Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador del Grupo E quedan empatados después de analizar enfrentamientos directos, se compararía el rendimiento ofensivo y defensivo de cada equipo considerando sus tres partidos de la fase grupal. Este sistema proporciona una visión más amplia del desempeño competitivo pero siempre en un orden de prioridad secundario al cara a cara.

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Conducta deportiva: sistema de juego limpio (Fair Play)

Por primera vez en la historia de los Mundiales, el criterio de conducta deportiva adquiere relevancia como tercer nivel de desempate. Este sistema otorga puntos negativos según las tarjetas acumuladas por jugadores y cuerpo técnico durante la fase de grupos. La FIFA utiliza la siguiente puntuación: una tarjeta amarilla resta un punto, una expulsión por doble amonestación descuenta tres puntos, una tarjeta roja directa implica una penalización de cuatro puntos, y una amarilla seguida de roja directa supone cinco puntos negativos.

Este criterio puede resultar decisivo para establecer la clasificación definitiva si persiste la igualdad después de aplicar los demás parámetros deportivos. Equipos como Japón y Países Bajos, por ejemplo, si finalizaran empatados en puntos en el Grupo F y en enfrentamientos directos, serían separados por su puntuación en juego limpio. La disciplina de los futbolistas y el comportamiento del cuerpo técnico cobran nuevo peso en la definición de posiciones.

Ranking FIFA: último recurso de desempate

Si ninguno de los procedimientos anteriores permite resolver la igualdad entre selecciones, se recurre al Ranking FIFA como criterio definitivo. Este cambio reemplaza el sorteo tradicional de lotes que se utilizaba en ediciones previas, ofreciendo mayor objetividad en el proceso de clasificación. Si las selecciones continúan empatadas en el ranking vigente, se utilizan ediciones anteriores del ranking mundial en orden retroactivo hasta obtener una decisión.

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Slavko Vincic amonesta a Lucas Bergvall. (Michael Campanella/Getty Images)

El Mundial 2026 cuenta con 12 grupos de cuatro equipos, totalizando 104 partidos en la fase de grupos. La expansión a 48 selecciones implica que no solo los dos primeros clasificados avanzan: los ocho mejores terceros también accederán a los dieciseisavos de final. Por ello, estos criterios de desempate resultan más determinantes que nunca, pudiendo definir no solo posiciones de liderazgo sino también la permanencia en el torneo de selecciones como Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en el Grupo A junto a México.

Impacto estratégico en la competencia

Los nuevos criterios de desempate alteran significativamente la dinámica competitiva de los encuentros. Los equipos ahora priorizan los resultados en enfrentamientos directos desde el inicio del torneo, reduciendo la necesidad de acumular goleadas abultadas contra rivales inferiores. Este cambio beneficia el desarrollo del fútbol atractivo y competitivo, al evitar que selecciones fuertes busquen solo maximizar diferencias de goles.

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La FIFA implementó estas modificaciones considerando que el torneo tendrá mayor número de equipos con diferentes niveles competitivos, donde el éxito en encuentros directos es más relevante que el rendimiento general. La estructura incentiva a todas las selecciones a competir con máxima intensidad en cada partido, especialmente en aquellos donde se enfrentan rivales de similar categoría, definiendo así de manera más justa quiénes avanzan a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026.