¿Qué necesita Paraguay para clasificar a la próxima ronda como segundo o tercero del Grupo D del Mundial 2026?

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se juega su continuidad en el certamen frente a Australia en el Levi's Stadium. Repasamos todos los escenarios posibles.

Este jueves 25 de junio, Paraguay afronta un partido a todo o nada frente a Australia por la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que se disputará desde las 23:00 horas (Argentina) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, será la gran prueba de fuego para los sudamericanos en su sueño de avanzar a la siguiente ronda.

Tras una dura caída en el debut frente a Estados Unidos (4-1) y una vital victoria cargada de épica ante Turquía (1-0), el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega a esta última fecha con 3 unidades, compartiendo el puntaje con su rival de turno pero con la necesidad de hacer cuentas. El formato de este Mundial de 48 equipos clasifica a los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.

Gustavo Velázquez y Julio Enciso, jugadores de Paraguay. (Richard Heathcote/Getty Images)

¿Qué necesita Paraguay para clasificar como primero?

Es el escenario más utópico de todos. Para arrebatarle la cima del Grupo D a Estados Unidos (que tiene 6 puntos y +5 de diferencia de gol), Paraguay no solo está obligado a golear a Australia por un margen escandaloso, sino que también debe esperar una impensada y catastrófica derrota de los norteamericanos frente a la ya eliminada Turquía. La combinación de resultados para superar el diferencial de goles hace que esta posibilidad sea casi matemática pero muy poco realista.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar como segundo?

Acá la ecuación es simple y depende exclusivamente de sí mismo: una victoria frente a los Socceroos. Si Paraguay gana, alcanzará los 6 puntos, superará definitivamente a Australia en la tabla y se asegurará, como mínimo, el segundo boleto directo a los 16avos de final de la competencia, sin importar lo que ocurra en el otro partido del grupo.

En caso de un empate, ambos equipos quedarán con 4 unidades y la segunda posición se definirá por diferencia de gol (actualmente Australia tiene un leve margen a favor tras haber caído solo 2-0 frente a EE.UU. y vencer a los turcos). Si el saldo de goles no favorece a los guaraníes, caerán a la tercera posición.

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¿Qué necesita Paraguay para clasificar como mejor tercero?

Si Paraguay empata, llegará a 4 puntos. Si la diferencia de gol lo deja por debajo de Australia, la Albirroja terminará en el tercer lugar del grupo. Históricamente y por estadística en este nuevo formato, sumar 4 unidades garantiza en un altísimo porcentaje ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas, por lo que un empate prácticamente los metería en la siguiente fase por esa vía.

Incluso en el peor de los escenarios, si Paraguay pierde, quedaría estancado en 3 puntos. Si Turquía no da el golpe ante Estados Unidos, el equipo de Alfaro finalizaría tercero. No obstante, clasificar con apenas 3 unidades obligaría a los paraguayos a depender de un milagro y rezar para que en los demás grupos los terceros sumen menos puntos o tengan una diferencia de gol más negativa.

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

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Fixture del Grupo D del Mundial 2026