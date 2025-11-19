Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, horario y formato

Con la finalización de las eliminatorias en todas las confederaciones, ya se conocen a las 42 selecciones clasificadas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Ahora, solamente falta resolver los seis seleccionados que llegarán a través de los repechajes.

El próximo jueves 20 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana de Argentina, en la sede de la FIFA en Zúrich, se llevará a cabo el sorteo de los mismos. Allí, se conocerá tanto el cuadro del repechaje de UEFA, que cuenta con 16 selecciones, como también el del resto del mundo, con seis selecciones participantes.

El repechaje europeo

Como en los últimos años, UEFA tendrá su propio repechaje. El mismo cuenta con 16 selecciones como protagonistas y solamente cuatro de ellas podrán acceder al Mundial. Dentro de los países más importantes que participarán, se encuentran Italia, Polonia, Dinamarca y Suecia.

El formato será sencillo. Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves, donde cada una funcionará como un mini-torneo de eliminación. Cada llave constará de una semifinal y una final que se disputarán a partido único, asentando que el ganador de cada “reducido” obtendrán su respectivo boleto a la Copa del Mundo 2026.

Bajo este contexto, los emparejamientos pasan a cumplir un papel fundamental en la ecuación. El mismo se dividirá en cuatro bombos según el Ranking FIFA, donde los equipos del pote 1 se medirán con los que integren el número 4, dejando a los del segundo contra los del tercero.

ver también Se afilió a FIFA en 2011, ganó las Eliminatorias sin jugadores locales y será el país más pequeño en la historia de los Mundiales

Todas las Selecciones UEFA clasificadas al Repechaje

Italia (12°)

Dinamarca (21°)

Turquía (25°)

Ucrania (28°)

Polonia (31°)

Gales (32°)

Suecia (43°)

República Checa (44°)

Eslovaquia (45°)

Rumania (47°)

Irlanda (59°)

Bosnia y Herzegovina (71°)

Albania (63°)

Macedonia del Norte (65°)

Irlanda del Norte (69°)

Kosovo (80°)

Publicidad

Publicidad

El repechaje del resto del mundo

Con seis selecciones participantes. Una de Conmebol, otra de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de Concacaf, el repechaje del resto del mundo será más sencillo. Se dividirá en dos subgrupos de a tres, y los dos mejores ubicados esperarán directamente en una final.

Los peores cuatro ubicados por ranking FIFA (Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) se enfrentarán por sorteo en dos semifinales, y los ganadores de estas llaves irán a la final frente a Irak y República Democrática del Congo, quienes son los dos mejores ubicados.

Los dos ganadores de estas finales se meterán en el bombo cuatro del sorteo del Mundial 2026, mientras que los perdedores quedarán eliminados de la cita mundialista.

Publicidad

Publicidad

Los clasificados al repechaje del resto del mundo

República Democrática del Congo (56°)

Irak (58°)

Jamaica (70°)

Bolivia (76°)

Surinam (123°)

Nueva Caledonia (149°)

Datos claves