Cuti Romero se realizó estudios y podrá estar presente para el partido de Argentina por los 16avos de final del Mundial

El defensor argentino ya está en óptimas condiciones para volver a ser tenido en cuenta para la próxima instancia.

En la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Cristian Romero encendió las alarmas debido a que tuvo que ser reemplazado en el complemento a causa de una molestia en la rodilla derecha.

Días después de esta molestia, que fue en la misma zona que se lesionó meses atrás y lo marginó de las canchas por más de 6 semanas, el defensor central se realizó estudios y le llevó tranquilidad a Lionel Scaloni pensando en los 16avos de final.

Es que, según pudo saber Bolavip, en los estudios que se realizó Romero no se vio ninguna lesión, por lo que descansará en el duelo ante Jordania, en el que será reemplazado por Nicolás Otamendi, y se espera que esté disponible para la próxima instancia.

Además, como la inflamación en su rodilla derecha bajó, ya esta apto para entrenar junto al resto de sus compañeros. Esto quiere decir que desde el sábado aumentará las cargas y tendrá seis prácticas previo al compromiso por 16avos de final.

Así las cosas, Scaloni recupera una pieza clave para los mata-mata, en los que la Albiceleste iniciará su camino ante el segundo del Grupo H, que se definirá luego de los partidos entre Arabia Saudita vs. Cabo Verde y España contra Uruguay.

Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial

El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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