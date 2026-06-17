De Paul, a los pies de Messi tras igualar a Miroslav Klose: “No hay palabras”

Argentina comenzó con pie derecho en la Copa del Mundo. Goleada por 3-0 ante Argelia en un Arrowhead Stadium donde Lionel Messi sigue haciendo historia. Triplete del capitán de la Albiceleste en su estreno por la sexta Copa del Mundo por la que pasan sus pies. Ahora mismo todos son elogios para el rosarino. Rodrigo De Paul, a sus pies.

“De Leo no hay palabras. Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante. Por cómo es… Él no le da bola a los récords individuales, prioriza el grupo y para nosotros es increíble”, fueron las reflexiones del volante del Inter Miami y la Selección Argentina en la zona mixta tras una noche donde el rosarino hizo historia.

Y es que gracias a sus tres goles ante Argelia, en este momento Messi iguala con Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Una marca histórica en todos los sentidos y que consigue cuando apenas ha comenzado el Mundial. Por la Albiceleste se ponen a los pies de su capitán en un verano donde se pretende como nunca defender el título.

Pero Messi hizo mucho más ayer. Ya nadie ha marcado más goles desde fuera del área que él durante los Mundiales. Su triplete permite a Argentina ser el primer campeón defensor en iniciar la siguiente edición del Mundial con un hat-trick y una portería a cero. Igualmente, La Pulga es uno de cinco jugadores que han marcado en tres partidos consecutivos de la Copa del Mundo anotando ocho o más goles en esos compromisos de acuerdo con los archivos oficiales.

Messi hizo historia ante Argelia: GETTY

A todo esto se refería Rodrigo De Paul cuando hablaba de un Messi que lo dejó sin palabras. La Pulga empezó la Copa del Mundo con pie derecho y en medio de una noche donde batió cerca de 7 marcas. Su compañero en el Inter Miami, a sus pies cuando todavía restan como mínimo un total de dos partidos más para que Lionel supere a Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

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Mac Allister se sumó a los elogios sobre Messi

“Ya no hay palabras para describir a Leo Messi. Creo que si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos… Por momentos tuvieron la pelota, tuvimos que defender, tuvimos que sufrir. Pero lo importante es que lo ganamos, con un Leo que es increíble”, empezaba el volante en charla con DSports. Todos los elogios a La Pulga, muestra viva del impacto que tiene en sus compañeros.

Alexis no duda que el nivel colectivo también será clave para que Messi continúe en un estado de gracia que ya le hace tener 16 goles en la Copa del Mundo: “Tenemos que armar un equipo para él, donde él se sienta cómodo. Creo que hoy estamos haciendo eso y lo importante es que él lo está haciendo bien, que está contento y haciendo goles”.

Datos claves

Lionel Messi anotó un hat-trick en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.

anotó un hat-trick en la victoria de 3-0 ante Argelia. Argentina inició su defensa del título mundial sin recibir goles en el Arrowhead Stadium .

inició su defensa del título mundial sin recibir goles en el . El triplete permitió a Messi igualar a Miroslav Klose como máximo goleador mundialista.