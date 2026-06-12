De qué equipo es hincha Canelo Álvarez, encargado de entregar a Quiñones el premio al mejor jugador del primer partido del Mundial

El boxeador que durante la Copa del Mundo de Qatar llegó a amenazar a Messi, ahora fue invitado de honor al partido inaugural disputado en el Estadio Azteca.

Saúl El Canelo Álvarez, boxeador mexicano que ha sido campeón mundial en las divisiones de peso super wélter, mediano, super mediano y semipesado, no solo fue invitado de honor al partido inaugural del Mundial 2026 que México y Sudáfrica disputaron en el Estadio Azteca, sino que además fue el encargado de entregar a Julián Quiñones el premio al mejor jugador de dicho encuentro.

El que durante varios años fue considerado el mejor peleador libra por libra del mundo suele asistir a los estados de fútbol, aunque no para ver al seleccionado mexicano sino al Atlas de Guadalajara, equipo del cual es un hincha confeso y con el que no hace mucho tiempo se dio el lujo de celebrar los títulos en el Clausura 2022 de la Liga MX y en el Trofeo Campeón de Campeones del mismo año.

Canelo alentando al Atlas en Jalisco.

Tal es el fanatismo del Canelo por Los Zorros que se rumoreó que estaba interesado en comprar el club, algo que no desmintió cuando le fue consultado directamente, al responder que “todo es posible” por ser un “hombre de negocios”.

Finalmente, en abril de 2026 el Atlas de Guadalajara fue adquirido por el Grupo PRODI. “La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, en su sesión ordinaria celebrada en esta fecha, aprobó la operación de venta del Atlas, derivada del acuerdo alcanzado entre Grupo PRODI y Grupo Orlegi, por el que el primer grupo empresarial adquiere la propiedad del club. La operación queda sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)”, confirmó en su momento el Grupo que vendió la propiedad.

¿Qué le dijo Canelo Álvarez a Julián Quiñones?

Al momento de entregar a Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial, el premio al mejor jugador del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, Canelo Álvarez le dijo unas palabras de reconocimiento. “Felicidades, te lo mereces carnal”, le expresó antes de posar para la foto. Y al momento de despedirse, agregó: “Gracias, éxitos y que así siga todo”.

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Canelo Alvarez a remis à Julián Quiñones le trophée bien mérité de Joueur du Match. 🏆🤝 pic.twitter.com/lofw85zPCt — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) June 12, 2026

La vieja amenaza de Canelo a Messi

Producto de la bronca que se generó entre muchos hinchas mexicanos con la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar, Canelo Álvarez dedicó palabras amenazantes a Lionel Messi tras el malentendido por una foto del vestuario tras la victoria Albiceleste ante El Tri en fase de grupos, en la que acusaron al capitán de pisar la camiseta que había intercambiado con Andrés Guardado.

“Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, había escrito el por entonces campeón mundial indiscutible de peso súper mediano en Twitter. Luego, al ver que hasta el propio Guardado minimizó la situación, tuvo que salir a pedir disculpas.

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“Hay que reconocer cuando uno se equivoca, no te hace más ni menos. Hay que reconocer cuando uno lo hace. Fue la euforia de ver perder a México. Con las emociones uno no se fija en lo que hace. Hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada”, fueron sus palabras.

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