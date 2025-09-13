Qué canal pasa la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas

Este sábado 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en uno de los combates de boxeo más importantes del año. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, ambos se enfrentarán por el campeonato indiscutido de peso supermediano.
El legendario peleador mexicano pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón de la categoría, para enfrentar a su par estadounidense, que llega invicto y que tuvo que subir dos divisiones para poder encarar este enorme desafío.
Canelo tiene sus títulos reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Crawford, por su parte, arrastra un invicto de 41 combates (31 definidos por nocaut) y fue campeón en los pesos superligero y wélter.
La gran particularidad de este evento es que no se podrá ver por ninguna señal abierta, sino que será transmitida por una popular plataforma de streaming. A continuación, todo lo que tenés que saber.
Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford
El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será este sábado 13 de septiembre y se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La velada iniciará a las 22 horas, mientras que la pelea estelar está prevista para la medianoche. Todo se podrá ver a través de Netflix.
Cartelera completa
- Campeonato indiscutido de peso supermediano: Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 rounds
- Peso superwélter: Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 rounds
- Peso supermediano: Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds
- Peso superpluma: Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 rounds
- Peso mediano: Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 rounds
- Peso pesado: Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 rounds
- Peso superpluma: Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martinez (+1400), 6 rounds
- Peso superligero: Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds
- Peso semipesado: Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 rounds
- Peso supermediano: Marco Verde vs. Marcos Osorio-Betancourt, 6 rounds
A días de pelear con Crawford, Canelo Álvarez se refirió a la posibilidad de comprar un histórico club de fútbol: "Soy un hombre de negocios"
Mike Tyson, Pacquiao y Julio César Chávez dieron su veredicto sobre la pelea del año ente Canelo Álvarez y Terence Crawford: "No me gusta"