Qué canal pasa la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas

Este sábado 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en uno de los combates de boxeo más importantes del año. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, ambos se enfrentarán por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

El legendario peleador mexicano pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón de la categoría, para enfrentar a su par estadounidense, que llega invicto y que tuvo que subir dos divisiones para poder encarar este enorme desafío.

Canelo tiene sus títulos reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Crawford, por su parte, arrastra un invicto de 41 combates (31 definidos por nocaut) y fue campeón en los pesos superligero y wélter.

La gran particularidad de este evento es que no se podrá ver por ninguna señal abierta, sino que será transmitida por una popular plataforma de streaming. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será este sábado 13 de septiembre y se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La velada iniciará a las 22 horas, mientras que la pelea estelar está prevista para la medianoche. Todo se podrá ver a través de Netflix.

Cartelera completa

Campeonato indiscutido de peso supermediano : Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 rounds

: Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 rounds Peso superwélter: Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 rounds

Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 rounds Peso supermediano: Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds

Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds Peso superpluma: Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 rounds

Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 rounds Peso mediano: Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 rounds

Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 rounds Peso pesado: Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 rounds

Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 rounds Peso superpluma: Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martinez (+1400), 6 rounds

Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martinez (+1400), 6 rounds Peso superligero: Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds Peso semipesado: Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 rounds

Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 rounds Peso supermediano: Marco Verde vs. Marcos Osorio-Betancourt, 6 rounds

