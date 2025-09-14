Canelo Álvarez: bolsa millonaria, derrota ante Crawford y pérdida de cuatro cinturones

El Estadio Allegiant de Las Vegas fue el escenario de una de las grandes veladas de boxeo de este 2025. Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford se vieron las caras ante una multitud donde se pusieron en juego los cinturones de peso Supermediano del Consejo, la Federación, la Asociación y la Organización de Boxeo. Ambos experimentados ofrecieron un show entretenido que tuvo un claro vencedor, aunque no logró hacerlo mediante la vía de knock out.

Terence Crawford fue superior a Canelo Álvarez, lo superó prácticamente a lo largo de todo el combate, pero debió esperar a las tarjetas para confirmar su victoria, la cual fue por decisión unánime, las mismas fueron: 116-112, 115-113 y 115-113. El vencedor fue claro, el público se fue conforme del estadio y el mexicano sin poder mantener su reinado, aunque con una suma de dinero verdaderamente imponente.

¿Cuánto dinero ganaron Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Fue una bolsa enorme para ambos boxeadores. Canelo Álvarez obtuvo nada más y nada menos que 100 millones de dólares por subirse al ring, mientras que Crawford se quedó con 10, además de la victoria y los cuatro cinturones. En la antesala de la pelea, Terence había dicho: “Me llevaré 10 millones por la pelea, pero lo hago por la oportunidad. Por el legado. El legado vale más que el dinero. Voy por esos tres campeonatos indiscutidos y luego puede que vuelva a las 154 libras para hacerlo una vez más”.

Crawford superó a Canelo Álvarez. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Terence Crawford tras la pelea?

Una vez finalizado el combate, el estadounidense de 37 años afirmó: “Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie. La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche”.

Terence celebra su victoria. (Foto: Getty).

La palabra de Canelo tras la caída

El mexicano dijo: “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford. Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”. Si bien todavía no está confirmado, todo indica que habría una revancha entre Canelo y Crawford y todo indica que sería durante 2026. El mexicano buscará recuperar los cuatro cinturones que perdió el pasado sábado en Las Vegas.

