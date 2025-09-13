Mientras Canelo Álvarez gana más de 100 millones, esto se llevará Terence Crawford tras la pelea

Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring este sábado por las noches en el Allegiant Stadium de Las Vegas para luchar por el Campeonato Indiscutido Supermediano que el mexicano recuperó en mayo, tras ser despojado del mismo en julio del 2024. Pero más allá de quién se lleve el título, el honor y la gloria, está claro que ambos se volverán a casa contentos con la bolsa.

En el apartado económico, el mexicano saldrá ganando, pase lo que pase arriba del ring. Y es que los reportes indican que tiene un acuerdo con el magnate Turki Alalshikh y Riyadh Season que le garantiza 400 millones de dólares por cuatro peleas. Es decir, Canelo Álvarez ganará al menos 100 millones por el sólo hecho de subirse al cuadrilátero esta noche.

Canelo Álvarez firmó un contrato con Riyadh Season que le garantiza más de 100 millones por pelea. (Getty)

De hecho, cuando fue consultado en conferencia por este aspecto, Canelo fue claro: “¿Por qué intentan bajar la bolsa?”, contestó ante la consulta de un periodista sobre los 100 millones que se habla que ganará esta noche. “Estoy peleando por más que eso y tú lo estás bajando”, agregó.

El magnate Turki Alalshikh aclaró que el periodista no tenía bien su información: “Tienes números equivocados, el contrato entre nosotros y Canelo es más que eso”, aseguró. Con ello quedó claro que el mexicano se llevará más de 100 millones esta noche.

Del otro lado del ring, también habrá una importante suma disponible para el boxeador norteamericano. En cuanto a dinero, Terence Crawford ganará 10 millones de dólares por la pelea, una de las sumas más grandes de su carrera como profesional. El actual campeón mundial súperwelter de la Asociación Mundial de Boxeo WBA subirá dos categorías para poner en juego su récord invicto de 41-0 y buscar hacer historia.

Terence Crawford quiere su tercer campeonato indiscutido de diferente categoría. (Getty)

“Me llevaré 10 millones por la pelea, pero lo hago por la oportunidad. Por el legado. El legado vale más que el dinero. Voy por esos tres campeonatos indiscutidos y luego puede que vuelva a las 154 libras para hacerlo una vez más”, declaró el boxeador de 37 años.

Crawford es el primer doble campeón mundial indiscutido de la Historia del Boxeo en la era de los cuatro títulos (CMB, AMB, FIB, OMB), y sus dos campeonatos indiscutidos fueron en las categorías Superligero y Wélter. El primero lo consiguió en 2017, mientras que en 2023 logró el hito en la otra categoría.

Cuándo pelean Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford será la estelar de este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una cartelera que se podrá seguir en vivo y en directo por Netflix.

Canelo Álvarez es claramente el favorito este sábado, y el hecho de que se lleve diez veces más que Crawford de esta pelea así lo demuestra. El norteamericano subirá dos categorías de peso para intentar hacer historia y vencer al mexicano, en una pelea que las casas de apuestas no ven llegando al final de los doce rounds.

