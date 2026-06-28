Dibu Martínez reveló el calvario que vivió antes del inicio del Mundial: “Vine muy jugado”

El arquero argentino se refirió a la fractura que sufrió semanas antes del inicio de la Copa del Mundo.

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a la Selección de Jordania, que descontó a través de Al-Taamari y de esta manera cerró la zona con puntaje perfecto.

Luego de este encuentro, Emiliano Martínez, arquero de la Albiceleste, habló con los medios en zona mixta. Allí, uno de los temas que tocó fue sobre la fractura que sufrió en uno de los dedos de su mano derecha, que lo llevó a la decisión de no operarse para estar en el certamen.

“Ya para el próximo partido puedo jugar sin férula que es incómodo, el guante lo siento muy flojo. El dedo está bien, ya creo que el siguiente partido lo puedo atajar normal, también entrenar normal, que la verdad eso me tiene un poco atrapante porque no puedo entrenar como quiero y al final ya puedo estar normal”, arrancó el arquero sobre la lesión que sufrió.

“Decidí no operarme y la pasé mal. Vine acá muy jugado, todavía no entrené con el grupo, siempre con Martín Tocalli. Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas pero el DT me bancó”, siguió sobre su preparación para este torneo.

Y cerró sobre cómo se encuentra actualmente: “Estoy bien, la verdad que cada vez mejor. Obviamente, mismo que te metan gol o no, las sensaciones son mejores. Estuve mucho tiempo sin poder entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar”.

Dibu Martínez, clave en el gol de Lo Celso

En las redes sociales se viralizó un video que muestra cómo el arquero argentino le pidió a sus compañeros que armen una barrera en el tiro libre que ejecutó Giovani Lo Celso para abrir el marcador. Allí le tapó la visión a Abu laila, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

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Lo del portero de Jordania en la falta de Lo Celso.



No es serio esto. pic.twitter.com/dWRsrIYOZz — GRADA B pro (@GradaBpro) June 28, 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo viernes 3 de julio, cuando a partir de las 19.00 horas de Argentina se enfrente a la Selección de Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. Este encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Datos claves

Argentina venció 3-1 a Jordania con goles de Lo Celso, Martínez y Lionel Messi.

a Jordania con goles de Lo Celso, Martínez y Lionel Messi. El arquero Emiliano Martínez decidió no operarse una fractura en su mano derecha.

decidió no operarse una fractura en su mano derecha. Argentina jugará contra Cabo Verde el 3 de julio en Miami por 16avos.