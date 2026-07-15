El futbolista de la Selección de Francia y del Manchester City no encuentra explicación a la eliminación a manos de España.

El máximo candidato para quedarse con la Copa del Mundo ya no compite por el título en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue superado por España, tal como sucedió en 2024 en la Semifinal de la Eurocopa (fue 2 a 0) y en la Semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA (5 a 4), por 2 a 0 en un partido disputado en el Estadio AT&T de Dallas.

Ahora, el combinado galo, que venía de disputar las últimas dos ediciones de la Final del certamen global, jugará por el Tercer Puesto este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que en definitiva será la despedida de Didier Deschamps del cargo de entrenador (todo indica que su reemplazante será Zinedine Zidane).

Al respecto de este desenlace, el que hizo su descargo tras la eliminación fue Rayan Cherki, delantero del Manchester City que fue incluido en la lista de 26 jugadores como una de las principales promesas de la Selección de Francia para intentar repetir la consagración que obtuvieron en 1998 y en 2018.

“Es un partido que se juega cada cuatro años, quizás el único en toda una vida. Es demasiado duro”, comentó el exfutbolista del Olympique de Lyon, que tuvo su primera experiencia en una Copa del Mundo en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La desazón de los jugadores de Francia tras caer con España. Getty Images.

Por otro lado, en la charla con la prensa en zona mixta, se quejó de las autoridades salvadoreñas designadas por la FIFA para el duelo en cuestión, aunque no las responsabilizó por el resultado: ”El árbitro no estuvo a la altura, pero no nos quitó ningún gol. Si hubiéramos sido mejores, habríamos ganado”.

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Y cerró: ”Es una enorme decepción. Francia no jugó el fútbol que conocemos, España ha jugado el fútbol que ella conoce”.

Argentina e Inglaterra definen la otra Semifinal del Mundial 2026

Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina e Inglaterra definen la otra Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será este miércoles 15 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

En síntesis

España : venció 2 a 0 a Francia en la semifinal disputada en Dallas.

: venció 2 a 0 a Francia en la semifinal disputada en Dallas. 18 de julio : Francia jugará por el tercer puesto; será la despedida de Didier Deschamps.

: Francia jugará por el tercer puesto; será la despedida de Didier Deschamps. Rayan Cherki: el delantero francés criticó a los árbitros salvadoreños tras la eliminación del Mundial.