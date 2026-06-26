Cuándo y dónde se juega Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras definirse el Grupo H, la Albiceleste ya conoce que enfrentará a los africanos en el inicio de la fase eliminatoria.

Todo definido. En la antesala a su duelo con Jordania para cerrar la fase de grupos, la Selección Argentina conoció cuál será su primer rival en los cruces de eliminación directa del Mundial 2026. La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final. Y la pregunta del millón es: ¿cuándo y dónde tendrá lugar el partido?

Lo cierto es que la Scaloneta iniciará su camino en los mata-mata el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, primero deberá cerrar la fase de grupos ante Jordania, este sábado a las 23 en Dallas.

Cómo se clasificó Cabo Verde y por qué será el rival de Argentina

El cruce quedó confirmado tras la resolución del Grupo H. Cabo Verde selló su clasificación al empatar 0-0 con Arabia Saudita y finalizar segundo con tres puntos, favorecido por la victoria 1-0 de España sobre Uruguay, resultado que aseguró el liderazgo de la Roja y dejó sin posibilidades de clasificación a la Celeste. De esta manera, el seleccionado africano, debutante absoluto en una Copa del Mundo, será el primer obstáculo de la Albiceleste en la fase eliminatoria.

Para Argentina también significará el estreno en el Hard Rock Stadium de Miami. Hasta el momento, el vigente campeón del mundo disputó su debut frente a Argelia en Kansas City y luego afrontó sus compromisos ante Austria y Jordania en Dallas. Ahora cambiará de sede para comenzar el tramo decisivo del torneo.

Mientras tanto, el otro cruce correspondiente al Grupo J también terminará de definirse este sábado. Austria y Argelia pelearán por el segundo puesto de la zona, que enfrentará a España en los dieciseisavos de final, mientras que el tercero todavía conservará posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, dependiendo de los resultados finales de los demás grupos.

Cuál puede ser el próximo rival de Argentina si avanza a octavos de final

Más allá del duelo con Cabo Verde, Argentina todavía no conoce cuál podría ser su siguiente rival en caso de avanzar a los octavos de final. Ese panorama recién quedará resuelto cuando concluya el Grupo G, integrado por Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto, cuya definición se disputará durante la madrugada del sábado.

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Con el cuadro parcial, el seleccionado argentino sabe que, si supera a Cabo Verde, disputará los octavos de final el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. De mantenerse los resultados actuales del Grupo G, el rival sería el ganador del cruce entre Australia e Irán, aunque ese escenario todavía dependerá de cómo finalice la última jornada de esa zona.