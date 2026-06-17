Dónde juegan los futbolistas de RD Congo que enfrentan a la Selección Portugal en el Mundial 2026

Un repaso uno por uno de los jugadores del combinado africano que Sébastien Desabre llevó a la Copa del Mundo.

RD Congo se estrena en esta Copa del Mundo en el partido ante Portugal en el NRG Stadium de Houston. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre tiene un plantel competitivo, con varios nombres interesantes, entre los que se destacan Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Théo Bongonda y Cédric Bakambu.

Con 20 futbolistas en total sobre los 26 convocados con presente en el fútbol europeo, Los Leopardos prometen complicar a la Selección de Colombia y a cualquier rival que se les cruce en el Mundial 2026.

A continuación, un repaso completo de todos los jugadores que el entrenador de RD Congo llevó a la Copa del Mundo, junto con sus respectivos clubes actuales, que se encuentran repartidos entre Europa, Asia y África.

El plantel de RD Congo en el Mundial 2026

ARQUEROS

Lionel Mpasi (AC Le Havre – Francia)

Timothy Fayulu (FC Noah – Armenia)

Mattieu Epolo (Standard Lieja – Bélgica)

DEFENSORES

Chancel Mbemba (LOSC Lille – Francia)

Axel Tuanzebe (Burnley FC – Inglaterra)

Aaron Tshibola (Kilmarnock FC – Escocia)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz – Polonia)

Dylan Batubinsika (AEL Larissa – Grecia)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Inglaterra)

Gédéon Kalulu (Aris Limassol – Chipre)

Arthur Masuaku (RC Lens – Francia)

Joris Kayembe (RKC Genk – Bélgica)

VOLANTES

Noah Sadiki (Sunderland AFC – Inglaterra)

Charles Pickel (RCD Espanyol – España)

Samuel Moutussamy (Atromitos FC – Grecia)

Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille – Francia)

Edo Kayembe (Watford FC – Inglaterra)

Nathanael Mbuku (Montpellier HSC – Francia)

Brian Cipenga (CD Castellón – España)

Gaël Kakuta (AEL Limassol – Chipre)

Meschack Elía (Alanyaspor – Turquía)

Théo Bongonda (Spartak Moscow – Rusia)

Publicidad

DELANTEROS:

Cédric Bakambu (Real Betis – España)

Yoane Wissa (Newcastle United – Inglaterra)

Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC – Egipto)

Simon Banza (Al-Jazira Club – Emiratos Árabes Unidos)

Los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026