Dónde y en qué estadio juegan España y Austria por el Mundial 2026

España y Austria chocarán este 2 de julio en Los Angeles por los 16vos de final del Mundial 2026.

Canadá, Marruecos, Francia, Paraguay, Brasil, Noruega, Estados Unidos, Bélgica, México e Inglaterra son las selecciones que, hasta el momento, clasificaron a los 8vos de final de la Copa del Mundo. Este es el grupo al que España se quiere acoplar desde este jueves 2 de julio, jornada en la que se medirá a Austria.

El partido se disputará en el imponente SoFi Stadium (oficialmente denominado Estadio de Los Ángeles por normativas de la FIFA), ubicado en la ciudad de Inglewood, California. Fue inaugurado en 2020 y considerado uno de los recintos deportivos más caros de la historia con un costo de construcción cercano a los 5.000 millones de dólares, este coliseo cuenta con una capacidad adaptada de aproximadamente 74.000 espectadores para esta cita mundialista.

Su diseño lo expone como una auténtica maravilla arquitectónica, destacando por ser una gigantesca estructura que se encuentra parcialmente hundida bajo el nivel del suelo para no interferir con el tráfico aéreo del cercano Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Entre sus características tecnológicas y estructurales más espectaculares resalta su techo translúcido suspendido, una cubierta híbrida que permite el paso de la luz natural y deja los laterales abiertos para canalizar la brisa del océano Pacífico, manteniendo el recinto ventilado como un estadio al aire libre, pero protegido de los elementos.

El Estadio de Los Angeles, en donde se jugará el España vs. Austria. Getty Images.

En su interior, la experiencia de los aficionados está dominada por la Infinity Screen, una colosal pantalla de video en 360 grados de doble cara y resolución 4K que cuelga sobre el centro del campo. Además, para cumplir con las estrictas normativas del Mundial 2026, el recinto experimentó modificaciones clave en los últimos meses, incluyendo la ampliación de las dimensiones del terreno de juego y la instalación de una superficie de césped 100% natural, garantizando las condiciones perfectas para el fútbol de máximo nivel.

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Fixture del Mundial 2026

Portugal mirará de reojo el partido de España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

España vs. Austria será el primer partido a disputarse de este jueves 2 de julio por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es por eso que Portugal, si bien tiene que encarar más tarde su compromiso con Croacia en Toronto, estará atento a lo que suceda en Los Angeles, puesto que de ahí saldrá su presunto contrincante en los 8vos de final.