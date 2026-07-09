Dónde y en qué estadio juegan Francia y Marruecos por el Mundial 2026

Francia y Marruecos se miden este jueves 9 de julio en uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

La Selección de Francia, tras dejar en el camino a Paraguay, y su similar de Marruecos, que viene de eliminar a Canadá, chocarán este jueves 9 de julio en uno de los partidos de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se presume más ajustados.

El encuentro tendrá lugar en el Foxborough de la ciudad de Boston. Este imponente recinto, inaugurado en 2002 y hogar de los New England Patriots de la NFL, destaca por su capacidad para casi 66.000 espectadores, lo que garantiza un marco espectacular para un duelo de esta magnitud.

Más allá de su diseño de última generación y excelente visibilidad desde cualquier asiento, el escenario es famoso por su icónico faro de más de 66 metros de altura (218 pies), recientemente remodelado, que se alza como el símbolo distintivo del complejo y domina todo el horizonte del estadio.

Además de su imponente arquitectura al aire libre, el coliseo cuenta en uno de sus fondos con la pantalla de video curva más grande de Estados Unidos, una enorme estructura de alta definición que asegura a los aficionados no perderse ningún detalle del partido.

El estadio del Francia vs. Marruecos. Getty Images.

Con un campo de juego adaptado a las estrictas normativas de la FIFA, este moderno escenario deportivo toma el relevo del antiguo Foxboro Stadium, reviviendo el rico legado futbolístico que dejó aquella mítica sede durante la inolvidable Copa del Mundo de 1994.

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¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 abrirán con Francia y Marruecos este jueves 9 de julio, en Boston; al día siguiente, el viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en Los Ángeles. Finalmente, el sábado 11 de julio se definirá todo con una doble jornada: Noruega se medirá ante Inglaterra en Miami, cerrando con el encuentro entre Argentina y Suiza en Kansas City.

En síntesis