Dónde y en qué estadio se está jugando Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

El NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, es una de las sedes más importantes de esta Copa del Mundo 2026.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Alemania hace su debut ante la Selección de Curazao en búsqueda de sumar los primeros tres puntos en la competencia y acomodarse en la clasificación a 16avos de final.

Este encuentro se disputa en el NRG Stadium, que durante la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio de Houston por la reglamentación anti-auspiciantes de FIFA. El mismo está ubicado en la ciudad de Houston, en la región sur de Estados Unidos.

Con capacidad para albergar hasta 72.000 espectadores, el Estadio de Houston es uno de los más grandes que tendrá este Mundial. Dentro de su estructura se destaca su techo retráctil y su imponente diseño arquitectónico, siendo icónico en la NFL (hogar de los Houston Texans).

A lo largo de esta Copa del Mundo, no solo albergará este partido, sino que también tendrá otros tantos de la fase de grupos, uno correspondiente a los 16avos de final, otro a los octavos de final, y por último tendrá a una de las dos semifinales del certamen.

Así se trabajó para que el NRG Stadium esté en condiciones para el Mundial 2026. (Foto: Getty).

El fixture del Mundial

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DATOS CLAVE

Alemania y Curazao debutan en la primera fecha del Grupo E.

72.000 espectadores es la capacidad máxima que tiene el Estadio de Houston.

Una semifinal de la Copa del Mundo se jugará en este recinto.