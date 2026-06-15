Dónde y en qué estadio se está jugando Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan este lunes desde las 19, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Tras el sorpresivo empate sin goles entre España y Cabo Verde en el otro encuentro de la zona, ambos seleccionados salen al campo con la posibilidad de sumar tres puntos que les permitan cerrar la jornada como líderes del grupo.

El partido se disputa en Miami, en el estado de Florida de Estados Unidos. La región es en uno de los principales centros operativos de la Copa del Mundo en territorio estadounidense y albergará un total de siete encuentros, incluido el encuentro por el tercer puesto.

El escenario elegido para el encuentro es el Hard Rock Stadium, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Norteamérica. Inaugurado en 1987 y sometido a importantes remodelaciones durante las últimas décadas, el estadio fue adaptado para cumplir con los más estándares internacionales exigidos por la FIFA. Gracias a ello, albergó la Copa América 2024 (incluida la final), el Mundial de Clubes 2025 y ahora es parte del grupo de sedes para el Mundial.

El Hard Rock Stadium está listo para su debut en el Mundial (@Gavin22j).

Con capacidad para 65.326 espectadores, el estadio cuenta con una cubierta que protege la totalidad de las tribunas y posee una larga tradición en la organización de grandes eventos deportivos. A lo largo de su historia recibió seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias de fútbol americano, el Miami Open de tenis y distintos acontecimientos internacionales.

En lo futbolístico, el duelo marca el estreno mundialista de la Uruguay de Marcelo Bielsa, que busca comenzar con una victoria. Del otro lado aparece una Arabia Saudita que ya demostró en Qatar 2022 que puede competir contra cualquier rival, cuando sorprendió al mundo derrotando a la Selección Argentina en su debut. Con España como principal favorita de la zona, los tres puntos adquieren un valor especial para ambos desde el inicio del torneo.

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