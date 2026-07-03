Dónde y en qué estadio se está jugando Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre oceánicos y africanos por los 16avos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los 16avos de final, la Selección de Australia se enfrenta a la Selección de Egipto en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este viernes 3 de julio, donde los Socceroos buscan imponer toda su intensidad física frente a los Faraones, quienes intentan hacer valer su jerarquía continental para meterse entre los mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Australia vs. Egipto?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Dallas Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas, Texas, Estados Unidos.

El AT&T Stadium de Dallas. (Foto: Getty).

Este majestuoso recinto, famoso por su colosal pantalla gigante central de alta definición y por ser la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, cuenta con una capacidad adaptada de 70.649 espectadores para esta cita de la FIFA.

El césped de Texas luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista entre Australia y Egipto, siendo una de las sedes más imponentes y modernas de toda la Copa del Mundo.

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Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026