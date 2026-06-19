¿Dónde y en qué estadio se está jugando Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

El recinto fue inaugurado hace poco más de dos décadas con un partido internacional de alto vuelo entre Barcelona y Manchester United.

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentan este viernes necesitadas de una victoria para no complicar su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial. El equipo sudamericano se estrenó con empate 1-1 ante Marruecos, mientras que los representantes de Concacaf cayeron 1-0 ante Escocia.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C se disputa en el Estadio Lincoln Field de Philadelphia, en el estado de Pensilvania, que cuenta con una capacidad para 68.532 espectadores y, a diferencia de otros recintos de los Estados Unidos que son sede de la Copa del Mundo, tiene terreno de juego de césped natural.

Inaugurado en agosto de 2003, es la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y también de los Temple Owls en la NCAA. Philadelphia Union, equipo que compite en la MLS, también ha hecho de local allí en algunos encuentros específicos, aunque su cancha es el Subaru Park.

Una particularidad del Lincoln Field es que fue inaugurado con un partido de fútbol internacional de alto calibre, en el que se enfrentaron Barcelona y Manchester United como parte de su gira por los Estados Unidos previa al inicio de la temporada 2003/2004.

Vista aérea de la casa de los Eagles en la NFL.

También fue sede de la Copa América Centenario en 2016, recibiendo tres partidos de la fase de grupos. Albergó los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf 2009 y ha recibido a los seleccionados estadounidenses masculino y femenino.

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¿Cuántos partidos del Mundial 2026 recibió el Lincoln Field?

El estadio de Philadelphia fue designado como sede de seis partidos del Mundial, habiéndose disputado ya el que terminó con victoria de Costa de Marfil 1-0 sobre Ecuador.

Ecuador 0-1 Costa de Marfil / 14 de junio

Brasil vs. Haití / 19 de junio

Francia vs. Irak / 22 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil / 25 de junio

Croacia vs. Ghana / 27 de junio

Un partido de cuartos de final / 4 de julio

Las probables formaciones de Brasil y Haití

Todavía sin poder contar con Neymar, se espera que Brasil salte a la cancha con Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha.

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El seleccionado haitiano, por su parte, lo haría con Placide; Martin Expérience, Delacroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Ruben Providence, Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

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